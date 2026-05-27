双子出産の中川翔子、手料理ズラリの食卓披露 炊き込みご飯・あんきも・簡単サラダなど5品に「食卓が華やか」「育児しながら作れるのすごい」の声
【モデルプレス＝2026/05/27】歌手でタレントの中川翔子が5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな手料理を披露した。
【写真】41歳双子出産タレント「全部ご馳走」炊き込みご飯・あんきも・簡単サラダなど手料理5品
中川は「またごはんこさえたよ」とつづり、テーブルいっぱいに並んだ手料理を公開。刻みネギを乗せた鶏肉カンタン酢をはじめ、もみじおろしとねぎの薬味を添えたあんきも、えびと小松菜たまご炒め、具だくさんのひじき枝豆炊き込みご飯、“トマトセロリサバ缶マヨポン”といったメニューを披露した。
また、「トマトセロリサバ缶マヨポン」については、「角切りにしたトマトセロリに ごま油、ポン酢、サバ缶、マヨネーズをかけるだけ」「おいしいですやってみて」とレシピも紹介している。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で美味しそう」「全部ご馳走じゃん」「トマトセロリサバ缶マヨポン…呪文みたいで覚えやすい」「食卓が華やか」「育児しながら作れるのすごい」「料理までセンス抜群」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳双子出産タレント「全部ご馳走」炊き込みご飯・あんきも・簡単サラダなど手料理5品
◆中川翔子、手料理5品公開
中川は「またごはんこさえたよ」とつづり、テーブルいっぱいに並んだ手料理を公開。刻みネギを乗せた鶏肉カンタン酢をはじめ、もみじおろしとねぎの薬味を添えたあんきも、えびと小松菜たまご炒め、具だくさんのひじき枝豆炊き込みご飯、“トマトセロリサバ缶マヨポン”といったメニューを披露した。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で美味しそう」「全部ご馳走じゃん」「トマトセロリサバ缶マヨポン…呪文みたいで覚えやすい」「食卓が華やか」「育児しながら作れるのすごい」「料理までセンス抜群」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】