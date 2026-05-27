第1子妊娠のカリスマトレーナーAYA、お祝いでもらったベビーベッド公開「レースカーテン付いてるのお洒落」「白レンガ調の壁の部屋にぴったり」の声
【モデルプレス＝2026/05/27】カリスマトレーナーのAYAが5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。お祝いとして受け取ったベビーベッドを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】第1子妊娠の41歳美女トレーナー「レースカーテン付いてるのお洒落」お祝いでもらった豪華ベビーベッド
AYAは、「お祝いでベビーベッド ベビー用品の整頓しなきゃ！！」とつづり、室内に設置されたベッドの写真を投稿。天蓋のように蚊帳が取り付けられた白のベビーベッドの中に、星柄やマリン柄の布団が敷かれ、「Happy baby」の文字が書かれたアイテムが添えられたお洒落なセッティングとなっている。
この投稿に、ファンからは「レースカーテン付いてるのお洒落」「白レンガ調の壁の部屋にぴったり」「赤ちゃんを迎える準備が着々と進んでる」「赤ちゃんがここで眠る姿を想像すると今から楽しみ」などという反響が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠の41歳美女トレーナー「レースカーテン付いてるのお洒落」お祝いでもらった豪華ベビーベッド
◆AYA、お祝いで届いたベビーベッドを公開
AYAは、「お祝いでベビーベッド ベビー用品の整頓しなきゃ！！」とつづり、室内に設置されたベッドの写真を投稿。天蓋のように蚊帳が取り付けられた白のベビーベッドの中に、星柄やマリン柄の布団が敷かれ、「Happy baby」の文字が書かれたアイテムが添えられたお洒落なセッティングとなっている。
◆AYAの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「レースカーテン付いてるのお洒落」「白レンガ調の壁の部屋にぴったり」「赤ちゃんを迎える準備が着々と進んでる」「赤ちゃんがここで眠る姿を想像すると今から楽しみ」などという反響が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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