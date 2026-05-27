美人インフルエンサーMumeixxx、美脚際立つ純白ミニワンピ姿披露「スタイルレベチ」「白い肌に映えてる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/27】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が5月26日、自身のInstagramを更新。白いワンピースのステージ衣装を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】美人インフルエンサー「天使みたい」美脚全開ミニワンピ姿
Mumeixxxは「バンド系のライブもやっぱ好きだ」とつづり、ライブのオフショットを投稿。袖部分がレース、アシンメトリーなミニ丈の白いワンピースを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つステージ衣装姿を披露した。また、ベースを演奏している姿や歌っている様子も公開している。
この投稿には「スタイルレベチ」「白い服が白い肌に映えてる」「可愛い衣装でベース弾く姿が格好良い」「天使みたい」「可愛いと格好良いが共存してる」「ビジュ爆発してる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】美人インフルエンサー「天使みたい」美脚全開ミニワンピ姿
◆Mumeixxx、白いミニワンピからスラリ美脚
Mumeixxxは「バンド系のライブもやっぱ好きだ」とつづり、ライブのオフショットを投稿。袖部分がレース、アシンメトリーなミニ丈の白いワンピースを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つステージ衣装姿を披露した。また、ベースを演奏している姿や歌っている様子も公開している。
◆Mumeixxxの投稿に反響
この投稿には「スタイルレベチ」「白い服が白い肌に映えてる」「可愛い衣装でベース弾く姿が格好良い」「天使みたい」「可愛いと格好良いが共存してる」「ビジュ爆発してる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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