株式会社ロモジャパンは、35mmフィルムカメラ「Sprocket Rocket」の新色となる「Strawberry Fusion」と「Mint Fusion」を5月27日（水）に発売した。価格は各5,880円。

1:3の比率でパノラマ撮影ができるフィルムカメラ。パーフォレーション（フィルムの縁にある送り穴）を含むフィルムの端まで露光できる。付属のマスクを装着すれば、パーフォレーションを写さない一般的なパノラマ撮影も可能。

多重露光やバルブ撮影に対応するほか、ロックのない巻き上げダイヤルを採用し、自由な撮影機能を楽しめるとしている。

今回、鮮やかなデュオトーンを採用した「Strawberry Fusion」と「Mint Fusion」の2色が新たにラインアップに加わった。

Strawberry FusionMint Fusion使用フィルム：35mmフィルム レンズ焦点距離：30mm 絞り：F10.8、F16 シャッタースピード：1/100秒、バルブ フラッシュ：ホットシュー 多重露光：可能 三脚：使用可能 撮影枚数：18枚（1:3比率）