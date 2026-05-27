フリーアナウンサーの新井恵理那が24日、自身のインスタグラムで自動車の運転免許を取得したことを報告した。



【写真】実物もかわいいけど…免許証の写真もばっちり

新井アナは「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました～!! やったーっっっ」と喜びを記し、取ったばかりの運転免許証の写真をアップした。



「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、 免許は持っていないというチグハグな状態で… (家族が運転して使っていました。笑)」と少し不思議なエピソードも明かす。「そんな我が家でしたが、 さっそく初運転してきました！」と伝えた。



早速ハンドルを握った際のことも伝えた。「初ドライブは、同乗した母の方が緊張していたし、 LINEで報告した父からも… 『お、、おめでとう、、あせらずゆっくり 安全第一でね』…と、なぜかビクビクした返信が。笑」と両親の心情が伝わってくる言葉を記した。



新井アナは「もういい歳なのに、 いくつになっても子は子なのでしょうね 笑 “安全運転” この4文字をいつも心に留めて、 これからドライブを楽しんでいきたいと思います♪」とつづり、楽しいドライビングライフを描いていた。



ファンからは「免許無かったんですね､､､」と驚きの声も。免許証の写真にも「実物もかわいいけど証明写真ももの凄くかわいいですね」と反響が寄せられ、「安全運転に心がけて下さい」といった気遣うコメントも寄せられていた。



青山学院大卒の新井アナは1989年生まれ、米カリフォルニア州の出身。2009年にはミス青学に輝いている。23年4月に一般男性との結婚と妊娠を発表し、10月に第１子出産。25年4月には第2子出産を報告している。



（よろず～ニュース編集部）