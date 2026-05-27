第９７回都市対抗野球大会東海２次予選が、２８日から岡崎レッドダイヤモンドスタジアムで行われる。１４チームが参加し、６チームに本大会（８月２６日開幕・東京ドーム）の出場権が与えられる。昨夏は本大会で４強入りしたヤマハは初戦（２８日）で東邦ガスと対戦。８年連続４７回目の本大会行きを目指す。

昨年は右肩の負傷で出場機会に恵まれなかった桃谷惟吹外野手（２５）が完全復活を果たす。立命館大出身で入社３年目。履正社（大阪）３年時は主に１番打者として活躍し、２０１９年夏の甲子園決勝で現ヤクルトの奥川率いる星稜（石川）を破って日本一に輝いた。「自分の力でチームを勝たせられるような打撃をしたい」と抱負を語った。

入社１年目の夏ごろ、右肩に違和感が生じた。リハビリをしながらプレーしていたが、回復には向かわなかった。「ひどい時は、バントした時の衝撃で痛みが出たほど。大きなケガをしたことがなかったので不安だった」。昨年の都市対抗本大会終了後の９月に、関節唇のクリーニングとベネット骨棘（こつきょく）の除去手術に踏み切った。

イチからのリハビリ生活。徐々に強度を上げて、今春にはフルメニューをこなせるまでに回復した。４月の静岡大会で１０打数７安打と活躍するなど、長野、東北と計１０試合に出場し、３０打数１１安打で打率３割６分７厘をマーク。東北大会では４番に抜てきされた。申原直樹監督（４６）も「勝負強い打撃が持ち味。打順は流動的だけど、上位で打ってもらうことになるだろう」と、期待を寄せている。

昨秋の日本選手権優勝はスタンドで観戦した。「チームが勝ったからうれしかったけど、野球をやれない悔しさはあった」。苦しかった分、今は野球をやれる喜びでいっぱいだ。「先輩からは『思い切ってやればいい』と言われている。リハビリ期間中に支えてくれた人たちに、なんとか結果で恩返ししたい」。甲子園で優勝を経験している桃谷が、チームに貢献する。

◇桃谷 惟吹（ももたに・いぶき）２００１年５月２６日、兵庫県生まれ。２５歳。履正社（大阪）の３年夏に１番・中堅で全国優勝に貢献。立命館大からヤマハに入社。１７５センチ、８５キロ。右投右打。