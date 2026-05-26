ストロベリーピンクにときめいたッ♡【スタバ】の「新作ドリンク」に注目！

【スターバックス】のいちごを使った「新作ドリンク」に注目。混ぜると華やかな色合いが楽しめるドリンクが登場しています。今回ご紹介するのは、5月11日に発売されたビバレッジ。気分を上げてくれそうなメニューを、疲れた日のカフェタイムに選んでみて。

果肉を忍ばせた贅沢な一杯

赤と白のバイカラーが可愛い「ごろっと イチゴ ミルク」。いちご果肉の甘酸っぱさと、優しいミルクの味わいが楽しめて、溜まった疲れも癒されそうです。「混ぜながら飲むことで、味わいはもちろん、ピンクに変化していく見た目も楽しめます」と公式サイトで紹介されているように、華やかな色合いが心をときめかせてくれるかも。ノンカフェインなので、夕食後のデザート代わりにもおすすめです。

いちご好きにはたまらないフラペチーノも登場

マーブルのようなビジュアルが映える、チョコチップ入りの「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」。ベースはミルクで、ストロベリーソースと混ぜればピンクの色合いに。ホイップクリームの上には、チョコレートソースをトッピングした贅沢仕立て。甘酸っぱさがありつつ、リッチで奥深い味わいが感じられるかも。自分へのご褒美に選ぶのも良さそうです。

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writer：S.Hoshino