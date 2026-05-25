唇の日焼け対策は大丈夫？顔や身体の日焼け止めは塗っていても、意外と見落としがちな唇の紫外線対策。紫外線カット効果＜SPF／PA＞に加え、保湿・リップメイクができる「UVカットリップ」のおすすめ10選をご紹介します！「唇は日焼けする？」「顔用の日焼け止めを塗ってもいい？」などの素朴な疑問も解説します。

唇の日焼け・紫外線対策は必要？「UVカットリップ」とは

UVカットリップ 唇の紫外線・くすみ対策 日焼け止め UVカットリップ 唇の紫外線・くすみ対策 日焼け止め





顔や身体に日焼け止めを塗るほか、日傘・帽子などのアイテムで対策する人が多いですが、意外と忘れがちなのが「唇」の紫外線対策です。



そこで今回は、唇の紫外線対策におすすめのUVカットリップ10選をご紹介！



また記事の前半では「唇って日焼けするの？」などの疑問や、「焼けないリップが欲しい」という方に向けたUVカットリップの選び方について解説するので、ぜひチェックしてくださいね。 夏場の熱中症対策や、美容意識の高まりもあり、近年では紫外線対策への意識がより強くなってきました。顔や身体に日焼け止めを塗るほか、日傘・帽子などのアイテムで対策する人が多いですが、意外と忘れがちなのが「唇」の紫外線対策です。そこで今回は、唇の紫外線対策におすすめのUVカットリップ10選をご紹介！また記事の前半では「唇って日焼けするの？」などの疑問や、「焼けないリップが欲しい」という方に向けたUVカットリップの選び方について解説するので、ぜひチェックしてくださいね。

唇が日焼けするとどうなる？

「そもそも唇は日焼けするのか？」の答えはYESです。



唇は角質層が薄く皮脂腺がないため、紫外線などの影響を受けやすい部位。

強い紫外線を浴びると水分が失われ、唇のバリア機能が低下しやすくなります。



これにより乾燥・カサつき・皮むけ・ひび割れなどを引き起こすだけでなく、繰り返し日焼けをすることで色素沈着やくすみの原因となることも。



さらに長年にわたって紫外線ダメージを受け続けると、細胞のDNAを傷つけ、光老化や皮膚がんの発生リスクを高めるとも言われています。



そのため、唇にも日常的な紫外線対策が大切なのです。

日焼け止めを唇に塗っても大丈夫？

「顔・身体用の日焼け止めを唇に塗っても良いのでは」と考える方がいるかもしれませんが、それはおすすめできません。



なぜなら、顔・身体用の日焼け止めは「口に入ること」を想定して作られていないため、不快感・荒れ・刺激を生じる場合があるからです。



また保湿力が足りずに乾燥する可能性があるので、唇の紫外線対策には、唇専用のUVカット機能付きのリップアイテムを使用してくださいね。

UVカットリップの選び方は？

UVカット機能付きのリップクリームや口紅にはたくさんの種類があります。

使用シーンや肌質、好みの使用感・仕上がりなどで選ぶと良いでしょう。



【塗り直しが難しい場合】

UVカットリップの日焼け止め効果はSPF10〜SPF20程度のアイテムが多く、塗り直しを前提とされていることがほとんど。

外回りの仕事やレジャーで日中の塗り直しが難しい場合は、SPF・PAの数値が高めのものがおすすめです。



【唇が敏感で荒れやすい場合】

唇が弱い・荒れやすい方は、敏感肌対応のアイテムや、肌荒れ防止有効成分入りの薬用UVカットリップを選ぶのが良いでしょう。

普段から乾燥しやすいと、紫外線ダメージによりさらに乾燥が加速しがちなので、高保湿のアイテムでしっかりうるおいを保つことが大切です。



【リップメイクとUVカットを一緒にしたい場合】

UVカットリップの中でも色付きタイプを選ぶと、メイクと紫外線対策が同時に叶います。

カラバリがあるものだと、好きなカラーを楽しみながらUVカットができる点も嬉しいですね。

【編集部厳選】2026年最新版 おすすめUVカットリップ10選

UVカットリップ おすすめ10選 焼けないリップ 日焼け対策 UVカットリップ おすすめ10選 焼けないリップ 日焼け対策

ここからは、美容・コスメマニアであるふぉーちゅん編集部が厳選した、おすすめUVカットリップ10選をご紹介！



2026年に発売されたばかりの新作を中心に、ALLプチプラでピックアップしました。



紫外線カット・保湿・メイクまで叶うアイテムや、ウォータープルーフタイプ、敏感肌に配慮したアイテムもラインナップ。

あなたにぴったりのUVカットリップを見つけてください♪

Cathy Doll（キャシードール）｜インテンシブUV リップセラム＜SPF50+／PA++++＞

Cathy Doll（キャシードール）｜インテンシブUV リップセラム＜SPF50+／PA++++＞ Cathy Doll（キャシードール）｜インテンシブUV リップセラム＜SPF50+／PA++++＞

Cathy Doll（キャシードール）からこの春発売された『CathyDoll インテンシブUV リップセラム』は、高い紫外線カット効果・うるおい・おしゃれなカラバリの3拍子が揃ったアイテム。



日本国内最高値である＜SPF50+／PA++++＞の日焼け止め効果を搭載した、貴重なUVカットリップです。



シミ・そばかすの原因となる紫外線B波（UVB）と、肌の奥深く（真皮）まで到達してたるみなどの原因となる紫外線A波（UVA）を同時にブロック。



また、5種のセラミド*¹ × 13種の植物オイル*² などを配合し、唇にたっぷりのうるおいを与えます。



さらに、トレンド感のある全5色のカラバリで、リップメイクを楽しめることも魅力です♡



*¹ セラミドNP、 セラミドNS、セラミドAP、 セラミドEOP、 セラミドEOS（すべて保湿成分）

*² ホホバ種子油、アブラナ種子油、コメ胚芽油、アーモンド油、ブドウ種子油、ツバキ種子油、セイヨウハシバミ種子油、メドウフォーム油、マカデミア種子油、月見草油、アボカド油、カニナバラ果実油、ヒマシ油（すべて保湿成分）

◆発売・商品情報

ブランド名：Cathy Doll（キャシードール）

商品名：CathyDoll インテンシブUV リップセラム＜SPF50+／PA++++＞

種類：全5色

容量：ー

価格：1,320円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年1月上旬

販売場所：全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）、楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）

Laka（ラカ）｜サンシールドグローイーチーク＜SPF50+／PA++++＞

Laka（ラカ）｜サンシールドグローイーチーク＜SPF50+／PA++++＞ Laka（ラカ）｜サンシールドグローイーチーク＜SPF50+／PA++++＞

Laka（ラカ）より、UVケアとメイクを叶えるマルチスティック『サンシールドグローイーチーク』が2026年4月18日（土）より先行発売中です。



＜SPF50+／PA++++＞のUVカット効果を備え、紫外線から肌を守りながら血色感をプラス。



チーク・リップ・鼻先など血色感を与えたい箇所、かつ紫外線を受けやすいパーツにトントンとタッチして、メイクを楽しみながらUVカットできます。



ぷるんとした半透明のツヤ発色で、素肌にうるおいと立体感をオン。

さらに、高い密着力で綺麗な仕上がりを長時間キープします。



1本でマルチに使えるので、統一感のあるカラーメイクに仕上がるところもポイントです♪

◆発売・商品情報

ブランド名：Laka（ラカ）

商品名：サンシールドグローイーチーク＜SPF50+／PA++++＞

種類：全11色

容量：ー

価格：1,980円（税込）※編集部調べ



先行発売日：2026年4月18日（土）

先行販売場所：全国のロフト

※購入可能場所は各地域・各店舗により異なります。

※一部取り扱いのない店舗もあります。

fwee（フィー）｜メルティングスムージーリップバーム＜SPF20／PA+++＞

fwee（フィー）｜メルティングスムージーリップバーム＜SPF20／PA+++＞ fwee（フィー）｜メルティングスムージーリップバーム＜SPF20／PA+++＞

パッケージや色味の可愛さが度々SNSで話題となるfwee（フィー）から、この春登場した新作リップバームをピックアップ。



『メルティングスムージーリップバーム』は、アボカドオイル・ココナッツオイル（いずれも保湿成分）などリッチな美容成分を配合し、ぷるんとした唇に整えるリップバームです。



お手持ちのリップと重ねれば、＜SPF20／PA+++＞の紫外線カット効果だけでなく、うるおい・ツヤ・色持ちまでキープしてくれる優れもの。



また、まろやかなアボカドココナッツの香り付きで、つけている間の気分もアップ♡



同シリーズの『グロウ／ブラースムージーリップバーム』との合わせ使いもおすすめです。

◆発売・商品情報

ブランド名：fwee（フィー）

商品名：メルティングスムージーリップバーム＜SPF20／PA+++＞

種類：全1色

容量：ー

価格：1,760円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年2月1日（日）

販売場所：fwee（フィー）取扱店舗、公式オンラインショップ

VT COSMETICS（ブイティー コスメティックス）｜UVリップセラム＜SPF30／PA+++＞

VT COSMETICS（ブイティー コスメティックス）｜UVリップセラム＜SPF30／PA+++＞ VT COSMETICS（ブイティー コスメティックス）｜UVリップセラム＜SPF30／PA+++＞

シートマスクなどのスキンケアアイテムが人気のVT COSMETICS（ブイティー コスメティックス）から、唇の紫外線対策を叶えるUVカットリップが登場。



『UVリップセラム』は、エクトイン*¹、ペプチド*²、ヒアルロン酸*³、アルガンオイル*⁴、オリーブ果実油*⁵などの保湿成分を贅沢に配合した唇用美容液です。



＜SPF30／PA+++＞の日焼け止め効果で、日常からレジャーまで紫外線対策に対応。



色味を主張しないクリアカラーと自然なツヤ感のため、リップメイクの下地としてや、日中の塗り直しにも使いやすいですよ。



*¹ 保湿成分

*² アセチルヘキサペプチド−8（保湿成分）

*³ ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸（全て保湿成分）

*⁴ アルガニアスピノサ核油（保湿成分）

*⁵ オリーブ果実油（保湿成分）

◆発売・商品情報

ブランド名：VT COSMETICS（ブイティー コスメティックス）

商品名：UVリップセラム＜SPF30／PA+++＞

種類：全1種

容量：8g

価格：880円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年1月30日（金）

販売場所：VT COSMETICS（ブイティー コスメティックス）取扱店舗、公式オンラインショップ

Dr.G（ドクタージー）｜レッドブレミッシュ UVレイヤリングリップエッセンス＜SPF25／PA++＞

Dr.G（ドクタージー）｜レッドブレミッシュ UVレイヤリングリップエッセンス＜SPF25／PA++＞ Dr.G（ドクタージー）｜レッドブレミッシュ UVレイヤリングリップエッセンス＜SPF25／PA++＞

皮膚科医が設立したスキンケアブランドDr.G（ドクタージー）では、敏感肌に配慮したUVケアアイテムを豊富にラインナップ。



この春新作の『レッドブレミッシュ UVレイヤリングリップエッセンス』は、デリケートな唇のことを考え開発された＜SPF25／PA++＞のUVカットリップです。



紫外線カットフィルターと光沢オイルベースによる3重の保護膜が、唇の日焼けや光老化を防ぎ、しっとり艶やかなハリ唇へ導きます。



また、ヒアルコラーゲン*¹・バラ由来PDRN*²などの美容成分配合でうるおい溢れる唇をサポート。



カラバリはブルベ向きのローズピンクと、イエベ向きのピーチコーラルの2色で、肌トーンに合った自然な血色感をプラスできます♡



*¹ 加水分解ヒアルロン酸、加水分解コラーゲン（いずれも保湿成分）

*² DNA-Na（整肌成分）

◆発売・商品情報

ブランド名：Dr.G（ドクタージー）

商品名：レッドブレミッシュ UVレイヤリングリップエッセンス＜SPF25／PA++＞

種類：全2色

容量：10mL

価格：990円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年3月3日（火）

販売場所：全国のロフト（一部店舗除く）、ロフトネットストア、公式オンラインショップ

FASIO（ファシオ）｜ぷるんとリップ美容液 UV＜SPF13／PA+＞

FASIO（ファシオ）｜ぷるんとリップ美容液 UV＜SPF13／PA+＞ FASIO（ファシオ）｜ぷるんとリップ美容液 UV＜SPF13／PA+＞

マスカラなどのメイクアップコスメに定評のあるFASIO（ファシオ）から、2026年4月16日（木）より『ぷるんとリップ美容液 UV』が発売に。



ぷっくりハリツヤ成分*と膜厚なベースにより、縦ジワの目立たないぷるんとしたツヤ唇に仕上がることが特徴です。



また、ビタミンE・パンテノール・スクワラン（全てエモリエント成分）配合で乾燥から唇を守りながら、＜SPF13／PA+＞で日常の紫外線をカット。



肌なじみの良いベビーピンクカラーで、ほんのり血色感を演出します。

リップ下地やグロスとしての使用もおすすめです♡



* リンゴ酸ジイソステアリル

◆発売・商品情報

ブランド名：FASIO（ファシオ）

商品名：ぷるんとリップ美容液 UV＜SPF13／PA+＞

種類：全1種

容量：10g

価格：1,210円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月16日（木）

販売場所：FASIO（ファシオ）取扱店舗、公式オンラインショップ

ettusais（エテュセ）｜リップエッセンス＜SPF18／PA++＞

ettusais（エテュセ）｜リップエッセンス＜SPF18／PA++＞ ettusais（エテュセ）｜リップエッセンス＜SPF18／PA++＞

ettusais（エテュセ）の『リップエッセンス』は、一度は販売終了となるも、再販を望むユーザーの声に応えて定番復刻した名品リップ。



「まるで赤ちゃんのようなピュアな唇になれる」との口コミで人気を博し、“赤ちゃんリップ”の愛称で絶大な支持を得ています♡



美容液成分配合*で唇の荒れ・乾燥を防ぎ、長時間うるおいをキープ。

縦ジワの目立ちにくい、ほんのりピンクのツヤ唇に仕上げます。



夜の集中リップケアとしてはもちろん、＜SPF18／PA++＞のUVカット機能を備え、日中の紫外線対策にもおすすめです。



* グリセリン、グルコシルヘスペリジン、ヒアルロン酸、コラーゲン（全て保湿成分）

◆発売・商品情報

ブランド名：ettusais（エテュセ）

商品名：リップエッセンス＜SPF18／PA++＞

種類：全1種

容量：10g

価格：1,430円（税込）※編集部調べ



発売中

サンカット｜UV リップエッセンス＜SPF38／PA+++／UV耐水性★＞

サンカット｜UV リップエッセンス＜SPF38／PA+++／UV耐水性★＞ サンカット｜UV リップエッセンス＜SPF38／PA+++／UV耐水性★＞

KOSE（コーセー）の人気日焼け止めブランド「サンカット」から、唇用UV美容液『サンカット UV リップエッセンス』が誕生！



＜SPF38／PA+++＞のUVカット効果に加え、＜UV耐水性★＞を実現しています。

シンクロフィット処方で凹凸の多い唇にもピタッと密着し、ムラのない均一な膜を形成することで、隙間なく紫外線をブロック。



また、3種のビタミン*¹・リッチオイル*²配合で、乾燥しがちな唇をうるおいで密封します。



口紅の上からも使用可能で、汗・水に強いウォータープルーフタイプのため、海やプールなどレジャーのおともにイチオシです♡



*¹ ビタミンA誘導体（パルミチン酸レチノール）、ビタミンE誘導体（酢酸トコフェロール）、ビタミンE（トコフェロール）・スクワラン（全て保湿成分）

*² シア脂・アルガニアスピノサ核油（いずれも保湿エモリエント成分）

◆発売・商品情報

ブランド名：KOSE（コーセー） サンカット

商品名：サンカット UV リップエッセンス＜SPF38／PA+++／UV耐水性★＞

種類：全1種

容量：10g

価格：968円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年3月2日（月）

販売場所：全国のマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ（一部店舗除く）、マツキヨココカラオンラインストア、公式オンラインショップ（Maison KOSE）



NIVEA（ニベア）｜リッチケア＆カラーリップ 色持続タイプ＜SPF26／PA++＞

NIVEA（ニベア）｜リッチケア＆カラーリップ 色持続タイプ＜SPF26／PA++＞ NIVEA（ニベア）｜リッチケア＆カラーリップ 色持続タイプ＜SPF26／PA++＞

幅広い層から支持されるNIVEA（ニベア）のリップクリームは、誰もが一度は使ったことがあるのでは？



たくさん種類がある中でも、リップカラーの色持ちと日焼け止め効果＜SPF26／PA++＞を両立するのが、『ニベア リッチケア＆カラーリップ 色持続タイプ』です。



塗布すると「つやシールド層」が浮き出て唇をコーティングし、口紅のように艶やかな高発色が持続します。



高密着美容オイル(*3)（保湿成分）配合で、柔らかいテクスチャーで唇に密着。

荒れがちな唇にも、ひと塗りでしっかりうるおいを与えます。



口紅のような高発色・色持ちながら、リップクリーム感覚で鏡を見ずに塗れる手軽さも魅力。



唇の紫外線対策・保湿・リップメイクが叶うので、これ1本持っていると外出先でも安心ですね♪

◆発売・商品情報

ブランド名：NIVEA（ニベア）

商品名：ニベア リッチケア＆カラーリップ 色持続タイプ＜SPF26／PA++＞

種類：全3色

容量：2.0g

価格：1,078円（税込）※編集部調べ



発売中

よーじや｜スースー！チョコミント プランプリップ

よーじや｜スースー！チョコミント プランプリップ よーじや｜スースー！チョコミント プランプリップ

あぶらとり紙が有名な京都発のライフスタイルブランド「よーじや」より、毎年人気のチョコミントスイーツから着想を得たリップグロスが数量限定で登場！



『スースー！チョコミント プランプリップ』は、爽やかなミント×ほんのり甘いチョコの香りと、メントールによる心地よい清涼感が楽しめるプランパーリップです。



セラミドNP・トウガラシ果実エキス（保湿成分）を配合。

うるおい効果とボリュームアップ効果*¹により、縦ジワの目立ちにくいちゅるんとした唇へ導きます。



さらに紫外線防止効果を持つ成分*²を配合し、唇のUV対策も同時に叶えます。



メントールの清涼感やチョコミントの香りなど、暑い季節に心地よく使える仕掛けが詰め込まれた、話題性抜群のリップです♡



*¹ メイクアップ効果による

*² メトキシケイヒ酸エチルヘキシル（紫外線吸収剤）

◆発売・商品情報

ブランド名：よーじや

商品名：スースー！チョコミント プランプリップ

種類：限定1種

容量：6.5g

価格：1,980円（税込）※編集部調べ



発売日：2026年4月29日（水）

販売場所：よーじや、公式オンラインショップ

焼けない「UVカットリップ」で唇の日焼け対策を習慣化♪

いかがでしたか？今回は編集部が厳選したUVカットリップ10選をご紹介しました。



日常使いにおすすめの保湿×UVカットリップから、高SPF／PAのウォータープルーフタイプまで、さまざまなタイプをピックアップ。



使用シーンやお好みに合わせて、ぜひお気に入りの1本を見つけてくださいね♡



「唇の日焼け対策を忘れていた」「不十分だったかも…」という方は、ぜひこの機会に習慣化することをおすすめします。



FORTUNE（ふぉーちゅん）では人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介したほかにも、多くの特集・企画記事を更新しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください♡

ふぉーちゅんとは？

過去5万個以上のコスメをレビューしている、美容メディアFORTUNE（ふぉーちゅん）。



現在でも毎月150個以上のコスメを、美容資格を多数取得している美容ライター歴8年以上の編集部員が、ユーザー目線でレビューしています。



＜ふぉーちゅん編集部員取得資格一覧＞

●日本化粧品検定（コスメ検定）1級

●コスメコンシェルジュ

●顔タイプアドバイザー1級

●化粧品成分検定1級（化粧品成分上級スペシャリスト）

●日本メイクアップ知識検定試験（ベーシック）

●パーソナルカラーアナリスト（12タイプ診断）



そんな美容やコスメが大好きな編集部員が、デパコス・プチプラコスメ・海外コスメ（中国 / 韓国 / タイetc.） などの最新コスメ情報を、どこよりも速くお届け！



新作コスメ情報だけでなく、スキンケア検証やメイク動画など、様々な美容コンテンツを毎日配信しています。

あなたの「欲しい」がきっとみつかる美容メディアです♡



▶︎FORTUNE（ふぉーちゅん）編集部の編集ポリシーについては下記をご覧ください。

https://fortune-girl.com/guideline

-------------------------------------------------

【執筆】使用感は、化粧品検定1級/美容ライター歴8年以上の編集部ライターによる感想です。

-------------------------------------------------