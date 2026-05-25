勝田貴元選手・WRC初優勝記念グッズ

ラリージャパン2026関連グッズ・コラボレーション｜パンのトラ コラボパン

TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team所属ドライバーの勝田貴元選手は、2026年3月に開催されたWRC第3戦サファリ・ラリー・ケニアにおいて、自身初、日本人としては34年ぶりとなるWRC優勝を果たした。

これを記念し、GRは勝田選手による日本のラリー史に残るサファリ・ラリー・ケニア優勝を祝った限定グッズを販売する。

ラリージャパン2026関連グッズ・コラボレーション｜初優勝記念グッズ・メタルグラフィー（画像はイメージ）

記念グッズは、優勝を喜ぶ勝田貴元選手とコ・ドライバーのアーロン・ジョンストン選手の姿を切り取ったメタルグラフィーをはじめ、フェイスタオル、クリアファイル、ピンバッジ、ボールペンをラインナップ。

これらのグッズはラリージャパン2026の開催期間中、競技会場に設けたGRグッズショップ、三井アウトレットパーク岡崎（愛知県岡崎市）内、TOYOTA GAZOO Racing Storeで販売。

また、一部のグッズについては5月31日（日）より、TOYOTA GAZOO Racing Store楽天市場店でも取り扱われる。ラリージャパン会場での販売場所、グッズの価格など、詳細は特設サイトにて順次公開される予定だ。

「パンのトラ」コラボパン

ラリージャパン2026関連グッズ・コラボレーション｜GRロゴデニッシュ

愛知県を中心に展開する人気ベーカリー「パンのトラ」とGRがコラボレーションした限定パンが、4月末より販売中だ。販売場所は、三井アウトレットパーク岡崎（愛知県岡崎市）内の「パンのトラ アウトレットパーク岡崎店」。

ラインナップには、GRロゴをイメージしたデニッシュや、26式GRヤリスに新規採用されたGRステアリングをモチーフにしたドーナツなど、今回のコラボのために開発された特別なパンが揃う。

これらのコラボパンは通常、パンのトラ アウトレットパーク岡崎店限定だが、ラリージャパン競技期間中の5月30日（土）・31日（日）の2日間限定で、豊田スタジアムでも販売される。

ラリージャパン2026開催記念の新作グッズ

ラリージャパン2026関連グッズ・コラボレーション｜BREEZE コラボアパレル

このほか、ラリージャパン2026の開催を記念し、人気ブランドとコラボレーションしたグッズも販売される。

子ども服ブランドのBREEZEとのコラボでは、勝田貴元選手がドライブするGRヤリスRally1・18号車をモチーフにしたTシャツが登場。子ども用サイズだけでなく大人用サイズも展開されるので、親子や家族で楽しめる。

ラリージャパン2026関連グッズ・コラボレーション｜JOURNAL STANDARD relume コラボアパレル

JOURNAL STANDARD relumeとのコラボでは、ペースノートや昨年のラリージャパンのシーンをデザインしたTシャツを展開。さらに、2025年に続きJALとコラボしたラリー車両と旅客機モチーフのフライトタグや、高耐久ウォッチブランド「G-SHOCK」とのコラボモデルなど、多彩な限定グッズが用意されている。

また、コラボアイテムに加え、GRオリジナルの新作グッズも販売予定だ。

これらのグッズは、ラリージャパン2026会場内のGRグッズショップをはじめ、三井アウトレットパーク岡崎（愛知県岡崎市）内のTOYOTA GAZOO Racing Storeで販売。一部商品は、「TOYOTA GAZOO Racing Store楽天市場店」や、各コラボ先企業の取扱店舗でも購入できる。

なお、GR公式サイト内の「ラリージャパン2026」特設ページでは、グッズ情報や販売場所など最新情報が順次公開される予定だ。

INFORMATION

GR公式サイト「ラリージャパン2026特設ページ」

https://toyotagazooracing.com/jp/wrc/special/2026/rally-japan/