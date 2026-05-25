今季欧州で９G７Aの日本人アタッカーにブンデス２クラブが関心！ 現地メディアが報道「即座に動くことができる」
エールディビジのスパルタに所属する三戸舜介にブンデスリーガ移籍の可能性があるようだ。現地５月24日にオランダメディア『Voetbal Primeur』が報じた。
23歳の日本人アタッカーはスパルタ３シーズン目の今季、オランダの地で躍動。公式戦27試合に出場して９ゴール・７アシストをマークした。
同メディアによれば、そんな三戸にブンデスリーガの２クラブが興味を示しているという。記事では次のように伝えている。
「マインツとボルシアMGが関心を寄せている。ミトは2028年夏までスパルタと契約を結んでおり、スパルタは移籍金300万から400万ユーロを求めている。ボルシアとは異なり、マインツは即座に動くことができると言われている」
三戸の欧州５大リーグへのステップアップは実現するか。今夏の移籍市場での動向から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
23歳の日本人アタッカーはスパルタ３シーズン目の今季、オランダの地で躍動。公式戦27試合に出場して９ゴール・７アシストをマークした。
同メディアによれば、そんな三戸にブンデスリーガの２クラブが興味を示しているという。記事では次のように伝えている。
「マインツとボルシアMGが関心を寄せている。ミトは2028年夏までスパルタと契約を結んでおり、スパルタは移籍金300万から400万ユーロを求めている。ボルシアとは異なり、マインツは即座に動くことができると言われている」
三戸の欧州５大リーグへのステップアップは実現するか。今夏の移籍市場での動向から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！