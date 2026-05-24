喫茶店みたいなごほうび感！！【コストコ】トースターで温めてみて♡「新作ベーカリー」をチェック

【コストコ】のベーカリーから、自宅でのティータイムをより華やかにしてくれそうな、新作が登場しました。あんぱんやワッフルなど、こだわりの詰まったラインナップが揃っています。今回は、ひと手間加えるだけでより美味しく味わえる、注目の新作をご紹介。

アレンジも楽しい本格派のあんぱん

フランスパン寄りの少ししっかりとした生地に、北海道産あずきの粒あんが詰まった「フランスあんぱん9個入」。@costco_hackerさんによると「半分にカットして軽く焼いて、バターを挟む」ことで「喫茶店みたいなごほうび感があります」とのこと。冷凍保存した際は「レンジで少し温めてから、トースターで焼くとおいしさ復活」するのだとか！ 冷凍後もおいしく楽しめるなら、大容量でも安心して食べきれそうです。

バター香るワッフルで最高のティータイムを

「ベルギーバターワッフル 8個入」は、見るからに大き目で満足度が高そうです。写真でも大粒のパールシュガーが捉えられていることから、その食感にも期待大！ 実食した@costco_hackerさんのおすすめは「トースターで2～3分温める食べ方」で、「カフェで食べるようなワッフルが家で手軽に楽しめる」そう。おやつはもちろん、ちょっと贅沢な朝食にも良さそうです。

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※こちらの記事では@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里