のん、ももクロ高城れにの愛猫の匂いをかぐ その様子を千鳥ノブが撮影した貴重動画公開…「永久保存版」の声
俳優・アーティスト、のん（32）が地上波バラエティー初MCを務める、MBS・TBS系『愛と知識とのんとノブ』が、きょう午後3時から放送される。番組公式Xでは、のんが高城れに（ももいろクローバーZ）の愛猫の匂いを吸うレア動画が公開されている。
【貴重動画】のぶ、高城れにの愛猫の匂いを吸う 撮影は千鳥ノブ
公開されたのは、のん初めての「猫吸い」の様子。猫吸いは、猫に顔をうずめて匂いを吸いこむ行為のこと。
番組公式Xでは「癒しの動画が届きました」とし、「#高城れにさん（#ももいろクローバーZ）の愛猫・スコティッシュフォールドのZZくんをのんさんが吸います…！」とその様子を披露し、「撮影は#ノブさんのスマホカメラ」と明らかにした。
「のんさん×れにさん×ZZくんの全てが可愛すぎる動画で大バズり確定!?」とし、撮影役のノブは「はい、1000万再生!!」と予告している。視聴者からも「これは永久保存版です」と声が寄せられている。
同番組は、のんと千鳥・ノブがMCタッグ。好きすぎてたまらない“ガチ愛さん”と、幅広い脳内データを持つ“知識さん”が、本気のプレゼンショーを繰り広げる。
■ガチ愛さん
スコティッシュフォールド：高城れに（ももいろクローバーZ）、長谷川忍（シソンヌ）
豆大福：真壁刀義、安井友梨
ガスト：河合郁人、ジャンボたかお（レインボー）
■知識さん
宇治原史規（ロザン）、奥田修二（ガクテンソク)）、日比野佐和子（医師）
【貴重動画】のぶ、高城れにの愛猫の匂いを吸う 撮影は千鳥ノブ
公開されたのは、のん初めての「猫吸い」の様子。猫吸いは、猫に顔をうずめて匂いを吸いこむ行為のこと。
番組公式Xでは「癒しの動画が届きました」とし、「#高城れにさん（#ももいろクローバーZ）の愛猫・スコティッシュフォールドのZZくんをのんさんが吸います…！」とその様子を披露し、「撮影は#ノブさんのスマホカメラ」と明らかにした。
同番組は、のんと千鳥・ノブがMCタッグ。好きすぎてたまらない“ガチ愛さん”と、幅広い脳内データを持つ“知識さん”が、本気のプレゼンショーを繰り広げる。
■ガチ愛さん
スコティッシュフォールド：高城れに（ももいろクローバーZ）、長谷川忍（シソンヌ）
豆大福：真壁刀義、安井友梨
ガスト：河合郁人、ジャンボたかお（レインボー）
■知識さん
宇治原史規（ロザン）、奥田修二（ガクテンソク)）、日比野佐和子（医師）