6月3日、8枚目のシングルをリリースするアイドルグループ「僕が見たかった青空」（以下、僕青）。タイトルは『FUNKY SUMMER』に決まった。青春が詰まったMusic Video（MV）が完成したが、メンバーは「青春」をどう考えているのだろう。秋田莉杏、岩本理瑚、杉浦英恋、柳堀花怜の4名のメンバーに話を聞いた。

――8枚目のシングルがリリースされます。曲を聴いての感想は？

杉浦 今回は（活動休止中の木下藍を除く）20人全員で歌唱するんですけど、3周年のアニバーサリー楽曲なので爽やかで明るい夏曲かと思ったら、ちょっと懐かしさも感じる楽曲でした。

岩本 1回聴いただけで耳に残りました。聴いた後、廊下で歌っちゃいましたもん。それって、誰でもそうなる可能性があるということだから、皆さんの耳に残る曲にしたいなと思いました。

柳堀 最近、流行る曲の傾向って、景気がいい曲が多いと思っていて。この曲もまさにそれかなって思いました。みんなで楽しもうぜという内容の曲なので、僕青らしさがぎゅっと詰まっています。

秋田 アップテンポで思わずノっちゃいます。レコーディングでは踊りながら歌っちゃいました。それくらい覚えやすいです。早くライブで披露したくなったし、夏が楽しみになりました。

――MV撮影はいかがでしたか？

岩本 今回は2日かけて撮影しました。海のシーンは千葉の南房総です。海風がすごかったです。学校から出たらすぐに海という素敵なロケーションでした。

柳堀 最高だったよね。僕青のわちゃわちゃ感が前面に出ているよね。お互いにちょっかいかけたりして。あとは手紙かな。このMVは青い封筒に入った手紙がキーになっていて。夢で見た手紙をみんなで探すというストーリーになっています。

岩本 そこにメッセージが書いてあるんだよね。「青春は今しかない」って。

杉浦 その手紙が現れるのには条件があって。私たちが青春してる瞬間なんです。

――「青春は今しかない」というのは共感しますか？

柳堀 私はそんなに……。

岩本 私も。

秋田 思ったんですよ。年齢を重ねても「今」は「今」なわけで。だったら、みんなに当てはまるのかなと思って。いつになっても青春は「今」なのかなって。

杉浦 ウチのおじいちゃんも青春してますよ。よく僕青のライブに遊びに来るし、最近はギターを習い始めたみたいで。私がアイドルになったのをきっかけに、「新しいことに挑戦したい」と言い始めて。デビューシングルの「『青空について考える』を弾きたいんじゃ」って（笑）。

秋田 じゃあ、いつかライブに参加してもらおうよ。

杉浦 フィーチャリングじいじで（笑）。

――なんなら6月20日の山梨からお願いします（笑）。「青春は○○だ」に当てはまる言葉は何だと思いますか？

柳堀 私の持論は「青春は過去だ」です。青春してるときって、「今が青春だ」とは思ってないじゃないですか。振り返ったときに「あのときが青春だったな」と思うものなので。

秋田 さっき言ったことと矛盾するけど、その意見、私もわかるんですよ。今、青春してるなんて誰もわからないですよね。過ぎ去ってから気づくものであって。

岩本 私は「青春はみんなのもの」だと思います。誰しもできるものです。生きてきた証が青春だと思うので、それぞれの青春があると思います。

杉浦 私は「今が青春」です。（現役JKの）私にとってはまさに今なんです。振り返っても青春だったなとは思いますけど、今がまさに青春だって毎日つくづく思いながら生きています（笑）。

柳堀 英恋は青春を作っていくタイプだよね。

杉浦 うん。毎日を楽しみたい。私がいる場所が青春なんです。

――さて、今作は全員歌唱ですよね。それはどう思いましたか？

杉浦 その予感はありました。でも、私は「いやー、それはないでしょ」と思っていました。

岩本 私はそうであってほしいと思っていました。

杉浦 今回は、発表が有観客で、生配信もあったので、今までとは違うから、何かあるなとは思ってたよね。

柳堀 僕青はいろいろと挑戦しないといけない時期だから、有観客というのは新しい試みのひとつなのかなと、私は思ってた。けど、違った（笑）。

――メンバーの名前が一人ずつ読み上げられていって、途中から杉浦さんはいいリアクションをしていましたね。

杉浦 みんなリアクションしないと！

岩本 私は「？」と思って、真顔になっちゃった。

柳堀 英恋だけワイプ芸してた（笑）。

秋田 私も「人数多くない？」と思い始めて。でも、自分の名前が呼ばれるのは久しぶりだったから、そのことが嬉しかったな。

――全員のほうがよかったですか？

秋田 グループのことを考えたらアリだと思います。けど、個人的には雲組メンバーとして活動してきたから、不完全燃焼だったというか。雲組のメンバーはみんな青空組になりたいと思っているし、ファンの方も応援の気持ちで見ているから、それぞれの努力が認められた形で青空組として呼ばれたかったなというのはちょっとありますね。

――カップリング曲の『雨かんむり』は柳堀さんと早崎すずきさんがWメインメンバーですね。

柳堀 『雨かんむり』は合唱曲で、しっとり系の曲です。なので、私たちの技量が試されるなと。歌はもちろん、表現力でこの曲を作り上げないといけないので。ライブのアクセントになれればなと思っています。

――現役の高校生メンバー3人（杉浦、工藤唯愛、八重樫美伊咲）が歌う曲もありますね。

杉浦 『夏YASUMING！』です。この曲はいいですねー。かわいいし、ライブでも盛り上がりそうです。3人とも違う声質だし、聴いてても飽きないと思います。両想いの曲なのが僕青としては珍しくて。こんな楽しい夏休みを過ごせるなら、私もうれしいんですけど（笑）。

――もう少し青春を深掘りさせてください。僕青に入る前と入った後では、青春の感じ方が違うのではないかと思うんですが、どうですか？

岩本 違いますね。僕青に入る前の私は部活三昧で、いわゆる青春を過ごしていました。いま感じている青春は部活してたときよりも大人な青春だと思っています。

杉浦 私も違いを感じます。アイドルにならなければ出会うことのなかった人たちと出会えたし、その出会いによって“今の青春”を感じています。

柳堀 中高時代の青春って友達と過ごす時間がほとんどですよね。でも、今は友達であり、仕事仲間であり、夢を目指す仲間なんです。そんな仲間にありのままの自分を見せているなと思っていて、そこに青春を感じています。

秋田 僕青に入る前は、「今が青春だな」なんて感じていなかったです。僕青に入ってから青春について考えるようになりました。その青春について考えている時間も青春なんかなって思う（笑）。今は青春ってこんな身近にあるんやって気づかされることが多いです。

柳堀 そうだね。僕青って青春を考えるグループなのかもしれないね（笑）。

取材＆文／犬飼 華 写真／木村哲夫

【プロフィール】

あきたりあん

2007年7月9日生まれ 18歳 兵庫県出身 T158

いわもとりこ

2007年11月25日生まれ 18歳 東京都出身 T156

すぎうらえれん

2008年6月19日生まれ 17歳 愛知県出身 T162

やなぎほりかれん

2005年7月24日生まれ 20歳 東京都出身 T163