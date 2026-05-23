この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「パートから一日９００杯カツどんを作る凄腕調理人に！日本一売れるカツ丼チェーンの女性店長に密着！」と題した動画を公開しました。動画では、カツ丼店「吉兵衛」で働く女性店長が、1日に大量のカツ丼をスピーディーかつ丁寧に仕上げていく厨房の様子が収められています。



動画は、大量の豚肉を手際よくバッター液にくぐらせ、パン粉をまぶしていく仕込みの工程からスタートします。「450杯とかですね」と笑顔で語る女性店長は、休む間もなく注文をさばき、次々とカツを油へ投入していきます。



調理のハイライトは、特製のタレが入った小鍋に揚げたてサクサクのカツを入れ、卵でとじる瞬間です。絶妙な火加減で仕上げられた「玉子とじカツ丼」は、とろとろの卵と出汁の香りが画面越しにも伝わってきそうな仕上がりです。



また、ご飯の上にたっぷりのキャベツを敷き詰め、特製ソースとマヨネーズをかけ、温泉卵を乗せた「ソースカツ丼」を作る様子も紹介されています。流れるような無駄のない動きで鍋を操り、次々と美味しそうな丼を完成させていく姿はまさに職人技です。



プロの鮮やかな手さばきと食欲を刺激するカツ丼の数々に、思わず胃袋を掴まれること間違いなし。今日のランチや夕食は、美味しいカツ丼でお腹を満たしてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・豚肉（とんかつ用）

・バッター液（卵、小麦粉など）

・パン粉

・ご飯

・卵

・カツ丼のタレ

・ネギ

（ソースカツ丼用）

・キャベツの千切り

・特製ソース

・マヨネーズ

・温泉卵



［作り方］

1. 豚肉にバッター液を絡め、パン粉をたっぷりとまぶす。

2. 170度前後の油で、衣がきつね色になるまでサクッと揚げる。

3. 揚がったカツを包丁で食べやすい大きさにカットする。

4. 【玉子とじカツ丼の場合】小鍋に特製のタレを熱し、カットしたカツを入れる。

5. 溶き卵を回し入れ、ネギを散らして蓋をし、半熟状態になるまで火を通す。

6. 温かいご飯を盛った丼の上に、スライドさせるように盛り付けて完成。

7. 【ソースカツ丼の場合】丼にご飯を盛り、キャベツの千切りをたっぷりと乗せる。

8. カットしたカツを乗せ、特製ソース、マヨネーズをかけ、温泉卵をトッピングして完成。