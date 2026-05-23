18日放送のテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）のTVer配信が23日までに停止された。番組内では「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈（48）の名前が挙がり、鈴木が不快感をあらわにしていた。また、23日番組の公式サイトで放送内容について「多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありません」と謝罪した。

同放送回のTVer配信は削除され、「配信中のエピソードがありません」と表示された。番組の公式X（旧ツイッター）でも当該する放送内容の動画投稿が削除された。

同日、番組の公式サイトで「お詫び」の文書が公開され、「5月18日放送『あのちゃんねる』放送内容について」と題し、「5月18日（月）放送の『あのちゃんねる』におきまして、番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした」と謝罪した。

「番組の不適切な質問および企画上の意図的な演出により、あの様並びに出演者様に不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました」と続け、「現在、放送に関しまして多くのご意見を頂戴しておりますが、この度の責任はすべて番組制作側にあり、鈴木様、あの様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを改めて深くお詫び申し上げます」と再度、謝罪した。

番組ではサッカー経験者のゲストを招き、お題に答えてシュートを決めるというゲームが行われた。この中で出題されたお題の1つが「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」というもの。ここで「あのちゃん」ことタレント・あのが、鈴木紗理奈の名前を出したことで、鈴木が自身のインスタグラムで、あのと番組に対し苦言を呈した。

テレビ朝日は22日、スポニチ本紙の取材に応じ、「今回の放送では、番組スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて深く反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました」と番組の演出を反省。「現在、鈴木紗理奈様の事務所とは誠意をもってやりとりをさせていただいております」と明かしていた。