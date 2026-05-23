小学3年生の時に出会った26歳上の夫と、7歳、5歳、4歳、3歳、2歳になる年子5人の子どもを育てるJURIさん（28）。現在は夫とともにダンススクールの経営を担い、インフルエンサーとしても活躍する。

【画像】「母親と同い年じゃん。ヤバって」小3で出会った“26歳上の先生”と再婚したJURIさんと夫・たかひこさん

20歳の時、妊娠中に結婚し10日で離婚を経験したJURIさんが、26歳上の夫と再婚に至ったきっかけは、3度にわたる“偶然の再会”だった――。



幼少期のJURIさん

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小学3年生での出会いから偶然の再会が続いた夫との馴れ初め

――26歳年上の夫・たかひこさんとの馴れ初めを教えてください。

JURIさん（以下、JURI） 偶然何回も会っているんですけど、初めて会ったのは私が小学3年生の時で、彼が主催するダンススクールの生徒として会いました。

――その時の印象は覚えていますか。

JURI 普通に、通っているダンスの先生っていう意識しかなかったですね。向こうにとっても数多くいる生徒のうちの一人、という感じだったと思います。そのスクールも半年くらいで辞めちゃったので。

――次にたかひこさんと再会したのはいつだったんですか？

JURI その次が中学1年生の時ですね。友だちに誘われて別のダンススクールに行ったら、先生がまた彼だったんです。「あの時のJURIでしょ？」って声をかけられて、私も「懐かしいな」って思って。

高校時代にもダンススクールで会ってるんですけど、その時は彼がスクールの主催者だと知っていたので驚きはなく。それにレッスンは別の先生に習っていたので、接点もほとんどありませんでした。

――そして21歳の時にまた再会を果たしたそうですが、当時のJURIさんの状況は？

JURI 結婚10日で離婚してシングルマザーになり、生後半年の子どもがいました。5年間通っていた看護学校の卒業直前に妊娠が発覚して就職を蹴っていたので、1年間休んでる時だったんです。

で、育休を終えて次の月から就職が控えていたので、これから忙しくなるからゆっくりしようと、子どもを1時間600円の託児所に預けてスタバでぼーっとしていたら今の夫に再会しました。

「長くは付き合わないだろうからとりあえずいっか」と軽いノリで

――数年ぶりに再会したたかひこさんの印象は？

JURI 結構積極的に話しかけてくるなと（笑）。すぐLINE交換しようって言われて。

――かなりグイグイ来る感じで。

JURI はい。「でも、先生たしか結婚してたよな」と思って聞いたら、「とっくに離婚してる」って言われて、そうなんだと。

――たかひこさんの年齢はすでに知っていたんですか？

JURI その時にはじめて知りました。もともと先生と生徒という間柄で、年齢を気にしたこともなかったので。

――当時JURIさんは21歳、たかひこさん47歳だったそうですが、彼の年齢を聞いてどう思いましたか。

JURI 最初は母親と同い年じゃん、ヤバって（笑）。

スタバで会ったその日に「付き合ってほしい」と言われて、年齢差がエグいとは思いましたけど、なんか面白そうだしとりあえずいっか、という軽いノリではじまりましたね。

前夫とはモラハラが原因で離婚、「子どもが小さいうちに再婚したい」と思っていた

――先ほど「10日で離婚した」というお話がありましたが、結婚に対して後ろ向きになってはいなかった？

JURI むしろ子どもが小さいうちに再婚したいと思ってました。子どもが小さい方がお父さんになつきやすいと思ったのと、やっぱり片働きより共働きのほうが生活は安定しますし。

――離婚の原因もお聞きしていいですか。

JURI 相手のモラハラですね。「俺が稼いでやってるんだ」みたいなことを言う人だったんです。まあ、でも、籍を入れる段階から長く結婚を続ける気もなかったんですけど。

――すぐに離婚をしようと思っていたと。

JURI 交際中からモラハラ気質だと思ってたんですけど、突然妊娠がわかったので、養育費を確保するためにもとりあえず籍を入れた感じですね。もともと親も離婚しているので、バツがつくとかっていうネガティブな思いはなくて、離婚に抵抗もなかったんです。

最終的に、ケンカした時に手を出されたことがきっかけで、逃げるようにして飛び出しました。

本当の子どものように愛情を注いでくれる旦那に感謝

――たかひこさんとの再婚を決めたきっかけは？

JURI 二人目の妊娠です。まだ働き出して半年ぐらいだったので私はすごく悩んでたんですけど、向こうが「産んでほしい」って感じだったので、そこから部屋を決めて一緒に暮らしはじめて、トントン拍子で進んでいきました。

――いわゆるステップファミリーだと思いますが、JURIさんのお子さんとたかひこさんとの関係はいかがですか。

JURI 彼と出会った時、長男はまだ生後半年だったので、普通に父子って感じです。

私自身もステップファミリーの家庭でしたけど、母の再婚が中学の時で、再婚相手に対して「お父さん」って思えるような関係性は作れなかったんですよね。

だからまだ赤ちゃんだったとはいえ、旦那が私の子どもに対して本当の子どもと同じように愛情を注いでくれることはありがたいし、純粋にすごいなって思います。

壁を乗り越えて結婚するもコロナ禍で数百万円の借金が…

――26歳年上のたかひこさんとの結婚にあたって、ご両親の反応は？

JURI 反対とかもなく、すんなり受け入れてくれてましたね。すでにバツイチだったし、もう20歳を超えた大人なんで、なんでも自分の責任でしょ、って感じで。

うちの方は特にハードルはなかったんですけど、夫側が大変でしたね。

――反対にあった？

JURI というか、夫も再婚だったので、結婚にあたってはいくつか整理しなければならないことがあったんです。詳しくは控えますが、当時はなかなか大変でしたね。

――結婚にあたってヘビーな問題があったということですが、それらを乗り越えてたかひこさんと一緒になろうと。

JURI 2人の関係以外にいろんな壁がありすぎて、婚姻届けを出す前日まで「やっぱりやめようかな」って言ってましたし、結婚した瞬間から離婚を考えるほどでした。

でも、付き合ってすぐって一番楽しい時期じゃないですか。それに、私が看護師で夜勤もある中で、自営業で昼間は自由になる夫がいたらいろいろサポートしてくれるかなって思いもあって結婚したんです。

――たかひこさんはダンススクールの経営をされているんですよね。

JURI 結婚前の経営状態が良くなくて、しかも結婚1年目から始まったコロナ禍も相まって数百万円の借金があったんです。

〈「多産DVって言われることもあって…」年子5人を出産した28歳の女性が語る、26歳上の夫との“普通じゃない”家族のリアル〉へ続く

（小泉 なつみ）