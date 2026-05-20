◇MLB ドジャース5-4パドレス(日本時間20日、ペトコ・パーク)

オリンピック3大会連続メダルの元卓球女子日本代表の石川佳純さんが日本時間20日、パドレスとドジャース戦の始球式に登場しました。

石川さんはパドレスのユニフォームと帽子を身につけてマウンドへ。大きな拍手に包まれる中、サウスポーから投じたボールは見事ノーバウンドでキャッチャーミットに収まり、球場を沸かせました。捕手役は、パドレスの松井裕樹投手が務め、投球後には笑顔で石川さんを迎える場面も。球場は温かい拍手に包まれました。

石川さんはこれまでも野球イベントに参加しており、去年は北海道日本ハムの本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで始球式を務めたほか、その前年には明治神宮野球場でも投球を披露。今回も落ち着いたフォームで大役を務め上げました。

試合後、石川さんの公式インスタグラムが更新。始球式の写真や松井投手との2ショット写真などが投稿され、「パドレス×ドジャース戦、始球式を務めさせていただきました この様な貴重な機会をいただきとても光栄です。キャッチャーをしてくださった松井選手、ありがとうございました 初めてメジャーリーグを生観戦して、とても楽しく忘れられない日になりました！」とつづりました。

試合はドジャースがパドレスに逆転勝利。大谷翔平選手は2安打1四球1打点の活躍でした。松井投手の登板はありませんでした。