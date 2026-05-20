【ユニクロ×PEANUTS新作】スヌーピーとお出かけ気分！かわいい新作Tシャツでるよ♪
ユニクロ UTから「ピーナッツ」コレクションが、2026年5月下旬に発売されます。
サマーキャンプをテーマにしたベビーサイズのエアリズムコットンをご紹介します。
シンプルで使いやすいスヌーピー
PEANUTSの新作アイテムは、サマーキャンプがテーマ。
夏の日のキャンプを思いきり楽しむスヌーピーとウッドストックをデザインしています。
ベビーサイズのエアリズムコットンです。
爽やかな色合いのアイテムに、シンプルなスヌーピーのアートがのった使いやすいアイテム。
3アイテムを取り揃えます。
夏のおでかけ感あるプリント
エアリズムコットンUT \990 ©2026 Peanuts Worldwide LLC
ハットをかぶってバックパックを背負って、ハイキングに出かけるようなスヌーピーのプリントが登場。
「SNOOPY」のグラフィックも可愛らしく、シンプルでお出かけ感のあるデザインです。
さらに、ハイキングスタイルのスヌーピーの頭の上に、たくさんのウッドストックが乗った、キュートなデザインも。
ホワイトのアイテムには、バンを前にしたスヌーピーと、バンに乗ったウッドストックをプリント。
サングラスをかけたスヌーピーがクールです。
「PEANUTS」のグラフィックがオレンジ色でポイントになっています。
©2026 Peanuts Worldwide LLC