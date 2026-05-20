ユニクロ UTから「ピーナッツ」コレクションが、2026年5月下旬に発売されます。

（写真）【UNIQLO×スヌーピー】エアリズムコットンUT

サマーキャンプをテーマにしたベビーサイズのエアリズムコットンをご紹介します。

シンプルで使いやすいスヌーピー

PEANUTSの新作アイテムは、サマーキャンプがテーマ。

夏の日のキャンプを思いきり楽しむスヌーピーとウッドストックをデザインしています。

ベビーサイズのエアリズムコットンです。

爽やかな色合いのアイテムに、シンプルなスヌーピーのアートがのった使いやすいアイテム。

3アイテムを取り揃えます。

夏のおでかけ感あるプリント

エアリズムコットンUT \990 ©2026 Peanuts Worldwide LLC

ハットをかぶってバックパックを背負って、ハイキングに出かけるようなスヌーピーのプリントが登場。

「SNOOPY」のグラフィックも可愛らしく、シンプルでお出かけ感のあるデザインです。

さらに、ハイキングスタイルのスヌーピーの頭の上に、たくさんのウッドストックが乗った、キュートなデザインも。

ホワイトのアイテムには、バンを前にしたスヌーピーと、バンに乗ったウッドストックをプリント。

サングラスをかけたスヌーピーがクールです。

「PEANUTS」のグラフィックがオレンジ色でポイントになっています。

©2026 Peanuts Worldwide LLC