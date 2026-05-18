第2子出産の西野未姫、“娘とピクニック”手作り弁当に「卵焼きにひと手間かかってる」「彩り良くて美味しそう」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/18】元AKB48でタレントの西野未姫が5月18日、自身のInstagram更新。手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】第2子出産の27歳元AKB「卵焼きにひと手間かかってる」手作りピクニック弁当
西野は「娘とピクニックに行った時に作ったお弁当」とつづり、色鮮やかな2つのお弁当箱とおにぎりが並んだ写真を投稿。お弁当には、ウインナーやブロッコリー、ハムチーズ巻きといったおかずのほか、緑の具材が綺麗に混ぜ込まれた、手の込んだ卵焼きなどが美しく詰められている。西野は「お外が楽しくて全然食べてくれなかったので結局お家帰ってきてから食べました」と、ピクニック当日のエピソードも明かしている。
この投稿にファンからは「卵焼きひと手間かかってる」「愛情たっぷり」「彩りが良くて美味しそう」「真似したい」などの声が届いている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子出産の27歳元AKB「卵焼きにひと手間かかってる」手作りピクニック弁当
◆西野未姫、手作りのピクニック弁当披露
西野は「娘とピクニックに行った時に作ったお弁当」とつづり、色鮮やかな2つのお弁当箱とおにぎりが並んだ写真を投稿。お弁当には、ウインナーやブロッコリー、ハムチーズ巻きといったおかずのほか、緑の具材が綺麗に混ぜ込まれた、手の込んだ卵焼きなどが美しく詰められている。西野は「お外が楽しくて全然食べてくれなかったので結局お家帰ってきてから食べました」と、ピクニック当日のエピソードも明かしている。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿にファンからは「卵焼きひと手間かかってる」「愛情たっぷり」「彩りが良くて美味しそう」「真似したい」などの声が届いている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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