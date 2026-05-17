「今日好き」“かいとあ”田代魁音＆金沢十亜、腕組み・バックハグ…初ランウェイでラブラブオーラ全開【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた田代魁音（たしろ・かいと）、金沢十亜（かなざわ・とあ）が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、ランウェイでラブラブ腕組み
腕を組んでランウェイに登場した2人。トップでは田代が金沢をバックハグをするなど、ラブラブなオーラ全開のステージで初ランウェイを飾った。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は5月4日に最終回を迎えた「クライストチャーチ編」にてカップル成立となった。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」田代魁音＆金沢十亜、ラブラブオーラ全開ランウェイ
腕を組んでランウェイに登場した2人。トップでは田代が金沢をバックハグをするなど、ラブラブなオーラ全開のステージで初ランウェイを飾った。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は5月4日に最終回を迎えた「クライストチャーチ編」にてカップル成立となった。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】