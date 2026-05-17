アーセナルが来季の新ユニフォームを発表

イングランド1部アーセナルは5月15日、2026-27シーズンの新ユニフォームを発表した。

伝統の赤を基調とし、両袖が白となっているユニフォームがSNS上でも話題となっている。

2026年はアーセナルの本拠地であるエミレーツ・スタジアムが開場して、20周年目を迎える。今回はその20周年を記念したデザインになっている。丸首が赤と黒の特徴的なデザインになっているが、クラブの公式HPでは「首元はスタジアムの広がりのある屋根のラインから着想を得ている」と伝えている。

SNS上ではファンから「このユニフォームは最高だ」「鳥肌ものだ」「私を破産させる気か…」「美しいユニフォームをつくることで、アーセナルを上回るクラブはない」「クリーンで、クールだ」「今シーズンのユニフォームよりずっと良い」「選手が着ると5倍良く見える」といった声が寄せられている。

また、「これにプレミアリーグとCLの優勝マークをつけることになればいい」「大事なのはデザインよりも、このユニフォームにチャンピオンとしてのパッチを付けられるかどうか」というファンもいるように、アーセナルは2試合を残すプレミアリーグで首位に立ち、さらにUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝まで勝ち上がっている。この新ユニフォームにタイトルホルダーパッチを付けられるか、残り少ない今シーズンの戦いにも、ますます注目を集めることにつながったようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）