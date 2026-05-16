声優の井口裕香が、11日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭グラビアに登場した。



【写真】横からショット 見よ、この美しき凹凸＆S字カーブのスタイル

レインボーカラーの衣装でビーチにたたずむ表紙の画像をインスタグラムに掲載した井口は「表紙は、未だかつてないアンニュイぐちさん!!!ひゅ～!なんか、新鮮～!!!!!醸してる～～!」と照れ隠しで茶化しつつコメント。「#不機嫌じゃないです #空腹でもないです #アンニュイです」とハッシュタグで説明した。



広大な砂丘で胸元の開いた黒いドレスのスカートをひらりと翻すショットや、透け感たっぷりのTシャツでベッドに横たわる画像も掲載。「もうお手に取っていただけましたか??♡」とアピール。7月11日には3冊目の写真集（タイトル未定、集英社）の発売も決まっており「写真集先行カットが盛りだくさんです!7月発売の写真集には、まだまだ週プレでも見せれない素敵な未公開カットがいーーーっぱいあります♡!!!」と強調していた。



同号は澄田綾乃、すみぽん（高倉菫）、蓬莱舞、日野未来、小柴あいり、西永彩奈も登場している。