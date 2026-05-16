「イマイチ垢抜けない、、」って人へ！【40・50代】やりすぎ感なくて良い◎「プチウルフ」

トップにさりげないレイヤーを入れることで、自然な動きと軽さが生まれるプチウルフ。今っぽさを取り入れながらも上品さをキープできる、大人世代にぴったりのヘアです。スタイリングも簡単で、頑張りすぎなくても自然に垢抜けた印象に。40・50代の「なんだか髪型がイマイチ……」を解消してくれるスタイルをまとめました。

肩ラインで決まる外ハネレイヤーウルフ

肩につくくらいの外ハネレイヤーウルフ。まとまりにくさに悩む大人世代にもおすすめのスタイルです。毛先は自然に外ハネしやすい長さに設定し、程よくレイヤーを入れて動きと軽さをプラス。広がりやすい髪も無理なくまとまりそうです。スタイリングは毛先を軽く外に流すだけでOK。頑張りすぎなくても、扱いやすさと垢抜けを両立できる大人にちょうどいいヘアです。

やわらかくまとまる縮毛矯正で簡単ウルフ

うねりや広がりが気になる人におすすめの、巻ける縮毛矯正を取り入れた短めの外ハネスタイル。レイヤーは控えめに入れることで、まとまりやすさがぐっと上がります。クセはしっかり整えながらも仕上がりは柔らかく、コテでの外ハネアレンジも楽しめるのが魅力。乾かすだけでも形になり、時間がある日は軽く巻くだけでこなれた印象に。扱いやすく自然な動きも楽しめるスタイルです。

やりすぎないのに華やかで奥行きのあるスタイル

動きと奥行きのあるくびれシルエットの外ハネウルフ。ペタッとしやすい大人世代の髪にもおすすめのスタイルです。広がりを抑えつつ、さりげないレイヤーでメリハリをプラス。ふんわりとした立体感が生まれ、横顔まできれいに決まります。スタイリングは表面に軽く動きをつけるだけでOK。やりすぎないのに華やかに見える、こなれ感を演出してくれるヘアです。

パーマで作るくびれ外ハネウルフ

スタイリングが苦手な人におすすめなのが、パーマでくびれをつくる短めの外ハネプチウルフ。乾かすだけでも自然なくびれと外ハネシルエットが完成します。ペタッとしやすい髪もふんわり見え、無理なく立体感のある印象に。朝のスタイリングもぐっとラクになり、頑張らなくてもこなれた雰囲気が手に入るウルフスタイルです。

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writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしなたら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。