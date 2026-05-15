原菜乃華“るな”、窪塚愛流“ケンショー”に結婚を持ちかける SNS「スバルくん泣いちゃうよ、？」『るなしい』第7話【ネタバレあり】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の第7話が14日、放送された。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「スバルくん泣いちゃうよ、？」白装束姿の本島純政
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
第7話では、スバル（本島純政）の記事をきっかけに止まった歯車が動き出し、「火神の医学鍼灸院」の信者集会で再会することとなったるなとケンショー。信者たちが集うなか、ケンショーはるなの兄・陽人（大友律）と偶然言葉を交わす。
火神の医学の成り立ちや、るなの過去の話を聞く中で、ケンショーは眠っていた感情を呼び覚ます。高齢者ビジネスの事業を立ち上げるために、るなに投資を依頼した。
るなは投資する代わりに結婚することを持ちかけた。そんな第7話にはSNS上で「るなちゃん？！！スバルくん泣いちゃうよ、？」「来週も目が離せない」などの反響が寄せられている。
【場面写真】「スバルくん泣いちゃうよ、？」白装束姿の本島純政
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
火神の医学の成り立ちや、るなの過去の話を聞く中で、ケンショーは眠っていた感情を呼び覚ます。高齢者ビジネスの事業を立ち上げるために、るなに投資を依頼した。
るなは投資する代わりに結婚することを持ちかけた。そんな第7話にはSNS上で「るなちゃん？！！スバルくん泣いちゃうよ、？」「来週も目が離せない」などの反響が寄せられている。