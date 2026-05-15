【駅員トラブル】「お前の顔が気に食わない」とクレーム!?逆ギレ、勘違い、理不尽の連続…駅員目線で描いた話題作【作者に聞く】
実際に駅員を経験した原作者による“駅員漫画”が話題を集めている。作品名は「100日後にやめる契約駅員さん」。Twitterやブログで公開され、駅員ならではの苦労や理不尽なクレーム対応をコミカルに描いた作品だ。手掛けるのは、ユニークな作風で人気を集めるザバックさん(@theback_blog)。今回は、本作が生まれた経緯や、鉄道会社勤務時代の体験について話を聞いた。
【漫画】本編を読む
■「契約駅員の漫画は僕の実体験です(笑)」
ザバックさんが漫画を描き始めたきっかけは、学生時代に漫画を読むようになったことだったという。2022年5月からTwitterやブログで公開している「100日後にやめる契約駅員さん」は、駅員として働いた経験をベースにした作品だ。
ストーリーについて聞くと、「実は、契約駅員の漫画は僕の実体験でもあります(笑)」とコメント。「本当に想像できないような駅員さんの毎日を漫画にしたいと思い、描きました」と振り返る。
その一方で、「漫画としておもしろくするために大袈裟に描いています。この作品は“フィクション”として読んでください！」とも語っている。
■掲載後はフォロワーやアクセス数も増加
ウォーカープラスで作品が紹介された後には、SNSやブログにも変化があったそうだ。「何度も記事にしていただいたおかげで、Twitterのフォロワー数やブログのアクセス数が上がりました。本当に感謝しています」と話し、「これからもウォーカープラスさんとは末永くお付き合いさせてもらいたいですね(笑)」とユーモアたっぷりに語った。
■「お前の顔が気に食わない」!?
作中では、お客からのクレームや逆ギレ対応も描かれている。実際に勤務中、ザバックさん自身も数多くのクレームを受けてきたという。「今まで本当にたくさんのクレームをもらいました…」と振り返り、中でも印象に残っているものとして、なんと「お前の顔が気に食わない」というビックリするようなクレームを挙げた。
毎日多くの人が利用する鉄道だからこそ、駅員はさまざまなトラブルや感情のぶつかり合いと向き合っている。作品では、そんな駅員の日常がコミカルかつリアルに描かれているのが魅力だ。Twitterやブログではそのほかの作品も公開されているので、鉄道会社の仕事に興味がある人はもちろん、駅員の裏側を知りたい人にもおすすめしたい。
取材協力：ザバック(＠theback_blog)
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■「契約駅員の漫画は僕の実体験です(笑)」
ザバックさんが漫画を描き始めたきっかけは、学生時代に漫画を読むようになったことだったという。2022年5月からTwitterやブログで公開している「100日後にやめる契約駅員さん」は、駅員として働いた経験をベースにした作品だ。
ストーリーについて聞くと、「実は、契約駅員の漫画は僕の実体験でもあります(笑)」とコメント。「本当に想像できないような駅員さんの毎日を漫画にしたいと思い、描きました」と振り返る。
その一方で、「漫画としておもしろくするために大袈裟に描いています。この作品は“フィクション”として読んでください！」とも語っている。
■掲載後はフォロワーやアクセス数も増加
ウォーカープラスで作品が紹介された後には、SNSやブログにも変化があったそうだ。「何度も記事にしていただいたおかげで、Twitterのフォロワー数やブログのアクセス数が上がりました。本当に感謝しています」と話し、「これからもウォーカープラスさんとは末永くお付き合いさせてもらいたいですね(笑)」とユーモアたっぷりに語った。
■「お前の顔が気に食わない」!?
作中では、お客からのクレームや逆ギレ対応も描かれている。実際に勤務中、ザバックさん自身も数多くのクレームを受けてきたという。「今まで本当にたくさんのクレームをもらいました…」と振り返り、中でも印象に残っているものとして、なんと「お前の顔が気に食わない」というビックリするようなクレームを挙げた。
毎日多くの人が利用する鉄道だからこそ、駅員はさまざまなトラブルや感情のぶつかり合いと向き合っている。作品では、そんな駅員の日常がコミカルかつリアルに描かれているのが魅力だ。Twitterやブログではそのほかの作品も公開されているので、鉄道会社の仕事に興味がある人はもちろん、駅員の裏側を知りたい人にもおすすめしたい。
取材協力：ザバック(＠theback_blog)
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