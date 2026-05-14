ニラックスブッフェの食べ放題が平日″時間無制限″に！ランチもディナーも対象《5月14日から29日まで》

ニラックスが展開する「ニラックスブッフェ」は、2026年5月14日から29日まで、平日限定で食べ放題が終日時間無制限になるキャンペーンを、対象7店舗で開催します。

時間を気にせず食べ放題が楽しめる

和洋中のバラエティー豊かな料理やスイーツを楽しめる「ニラックスブッフェ」。5月14日から29日までの期間中は、平日限定で時間無制限となるキャンペーンが実施されます。

見た目も美しいサラダやデリをはじめ、カラッとジューシーな「から揚げ」、トッピングなど自分好みの味で楽しめる「うどん」や「ラーメン」などの豊富な麺類も登場。

さらに食後のデザートにぴったりなスイーツも揃い、バラエティー豊かなラインアップです。

ブッフェ料理に加え、一部コースでは、熱々を堪能できる「飲茶」や人気のネタが揃った「にぎり寿司」などのオーダーメニューも充実しています。

そして、ボリューム満点の肉メニューも充実しています。

プレミアムコース・インペリアルコースでは、「ビーフステーキ」や「チーズインハンバーグ」などもすべて食べ放題に。

時間無制限の対象コースは、エキスプレスコースを除く全コースです。ランチ・ディナーそれぞれの営業時間内での利用となります。

対象店舗は以下の7店舗です。

・グランブッフェ ららぽーと豊洲

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

各店舗の営業時間・コース料金は公式サイトから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部