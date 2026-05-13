かなり当たりかもーーーッッ！！【ミスド】ぷにゅん食感の「期間限定ドリンク」を実食

【ミスタードーナツ】から、台湾発祥のスイーツ「フングイ」を使ったドリンクが登場しました。今回は、「ぷにゅん食感」（公式サイトより）のフングイとフルーツティを組み合わせた「期間限定ドリンク」を、実際に食べてみた感想とともに紹介。見た目も楽しめる新商品をチェックしてみましょう。

新食感ドリンクにワクワク！

「ぷにゅんフングイフルーツティ パイン & マンゴー& パッションフルーツ」 テイクアウト \572（税込） イートイン \583（税込）

フングイとパイン・マンゴー・パッションフルーツを合わせたフルーツティ。フルーツ果肉とフングイがたっぷりと入っていて、満足度高めの一杯。フングイを食べるのは初めてでしたが、やわらかくてもちもちとした食感はクセになりそう。わらびもちのような食べ応えがあり、お腹もしっかりと満たしてくれます。爽やかな味わいでクセもなく、飲みやすいドリンクでした。

紅茶の味わいも楽しんで

「ぷにゅんフングイフルーツティ ピーチ & ドラゴンフルーツ」 テイクアウト \572（税込） イートイン \583（税込）

アールグレイティをベースにフングイとライチ・ドラゴンフルーツ・ピーチを組み合わせたドリンク。 実際に飲んでみると、ぷにゅんとしたフングイと、ドラゴンフルーツの風味が特徴的でした。しっかり紅茶感のあるタイプなので、紅茶好きの人にもおすすめです。エキゾチックな味わいで、同時期に発売された「バターチキンカレーパイ」との相性もGOOD。ぜひお試しあれ。

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writer：Aoi.S