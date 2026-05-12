タレントの上沼恵美子（71）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。Netflixの作品「地獄に堕ちるわよ」で話題沸騰中の細木数子さんについて語った。

動画では姉・芦川百々子さんと共に細木さんについてトーク。上沼は細木さんが大阪ローカルの自身の冠番組「快傑えみちゃんねる」の準レギュラーだったと明かし「非常に親しくさせていただいてたんです」と関係を告白。共に食事したり、台湾にロケに行ったことなどを明かした。

さらに京都に建てた敷地面積700坪を誇る細木さんの別邸に「私も行った」といい「ちょうど新築された一番最初のロケやったと思います。まだガレージは工事してたぐらい」と回顧。「値段言うてくれんねん！」と、車3、4台が駐車できるかやぶき屋根のガレージが「1億円」、玄関の木の板が「1枚数千万」、バカラの傘立てが「1000万」と細木さんから当時伝えられた金額を次々と紹介した。

中でも「びっくりしたのが仏壇」だといい「デカい。家自体がお寺さんみたいな風格でしょ。もう仏壇は半端じゃない。すっごい」と両手を大きく広げながらトーク。さらに「マスクメロン山積み！千疋屋かと思いました。千疋屋でもあんだけ並んでない。きれ〜に並べてはんねん、ピラミッドのように。普通ミカンやろ。ミカンかリンゴ。マスクメロンでしたわ」と大興奮で語った。