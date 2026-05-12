俺、五月病かも…働く意欲を失っている彼氏を励ますセリフ９パターン
やる気満々で入社した彼氏が、５月にはすっかり意気消沈…。「たったひと月で!?」と呆れてしまいそうですが、放っておくわけにもいかないでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身男性172名に聞いたアンケートを参考に「『俺、五月病かも』と働く意欲を失っている彼氏を励ますセリフ」をご紹介します。
【１】「どんな決断でも、あなたを応援してるよ！」と全幅の信頼を寄せる
「期待を裏切らないようにしっかりしよう！ と気合いが入った」（20代男性）というように、全面的に肯定する言葉をかけると、男性を前向きな気持ちにさせられるでしょう。何か助言をしなくてはと知恵を絞らなくても、彼氏自身の力で五月病から抜け出してくれそうです。
【２】「本当に嫌なら辞めちゃえば？」とあっけらかんと言い放つ
「『え、それもアリ!?』と目からウロコ。お陰で気持ちに余裕ができた」（10代男性）というように、柔軟な発想をぶつけてみると、相手の心に風穴を開けられるかもしれません。とはいえ軽はずみな行動をしないように、成り行きを見守る必要はあるでしょう。
【３】「採用されたんだから、十分能力はあるはず」と自信を取り戻させる
「彼女の理屈に納得。『俺はやれる！』と勇気が湧いた」（20代男性）というように、根拠を示しながら彼氏の実力を讃えるのも効果があるようです。力不足を嘆くのは「やる気の裏返し」でもあるので、励ましが心に響けば、一気にモヤモヤを吹き飛ばせそうです。
【４】「なにかあったの？」と話を聞いてあげる
「愚痴るみたいで嫌だったけど、正直スッキリした！」（10代男性）というように、なにか言いたそうな気配を彼氏に感じたら、吐き出させるのも手です。たとえ解決策が見出せなくても、状況を客観視できるようになるだけで一歩前進でしょう。
【５】「ここを乗り越えたら惚れ直しちゃうかも！」とはっぱをかける
「単純だけど、大好きな女性にそう言われたら踏ん張れそう」（10代男性）というように、彼氏への愛情をエサにして激励するのもアリかもしれません。ただし、精根尽き果てた様子の相手に言うと、さらに追いつめることになりかねないので注意しましょう。
【６】「次の週末に温泉でも行かない？」と気分転換を促す
「『週末までがんばるぞ！』と急に元気が出た」（10代男性）というように、煮詰まっている彼氏のために、お楽しみを作ってあげるのもよさそうです。「前から行きたかったの！」などと言い添えれば、「俺のため？」と気を使わせることもないでしょう。
【７】「わかるー。新人って大変だよね」と共感する
「彼女のほうが一年先に社会に出ただけに説得力があった」（20代男性）というように、「あなたの状況は理解していますよ」と示してあげるのもいいでしょう。やみくもに同調するのではなく、話に耳を傾けながら同情したほうが気持ちが伝わりそうです。
【８】「とりあえず飲みに行こっか！」と明るく振る舞う
「陽気に接してくれると、それだけで肩の力がフッと抜ける」（20代男性）というように、彼女の朗らかな表情に癒される男性は多いようです。とはいえ、テンションが高すぎると疲れさせる危険もあるので、相手の反応を見て加減したほうがいいでしょう。
【９】「もう少しだけがんばってみなよ」とストレートに励ます
「心が疲れているときは、まっすぐな言葉が身に染みます」（20代男性）というように、まずはわかりやすい表現で元気づけるといいでしょう。「なんとなくやる気が出ない」のが五月病の特徴だと言われているので、無理に原因を探らないほうが、彼氏も気が休まるかもしれません。
身近な存在である彼女がどっしり構えてくれると、男性は落ち着きを取り戻せるようです。温かい眼差しで相手を励ませば、パートナーとしての自分の存在感もグッと高められるでしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年1月14日（火）から21日（火）まで
対象：合計172名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「どんな決断でも、あなたを応援してるよ！」と全幅の信頼を寄せる
「期待を裏切らないようにしっかりしよう！ と気合いが入った」（20代男性）というように、全面的に肯定する言葉をかけると、男性を前向きな気持ちにさせられるでしょう。何か助言をしなくてはと知恵を絞らなくても、彼氏自身の力で五月病から抜け出してくれそうです。
「『え、それもアリ!?』と目からウロコ。お陰で気持ちに余裕ができた」（10代男性）というように、柔軟な発想をぶつけてみると、相手の心に風穴を開けられるかもしれません。とはいえ軽はずみな行動をしないように、成り行きを見守る必要はあるでしょう。
【３】「採用されたんだから、十分能力はあるはず」と自信を取り戻させる
「彼女の理屈に納得。『俺はやれる！』と勇気が湧いた」（20代男性）というように、根拠を示しながら彼氏の実力を讃えるのも効果があるようです。力不足を嘆くのは「やる気の裏返し」でもあるので、励ましが心に響けば、一気にモヤモヤを吹き飛ばせそうです。
【４】「なにかあったの？」と話を聞いてあげる
「愚痴るみたいで嫌だったけど、正直スッキリした！」（10代男性）というように、なにか言いたそうな気配を彼氏に感じたら、吐き出させるのも手です。たとえ解決策が見出せなくても、状況を客観視できるようになるだけで一歩前進でしょう。
【５】「ここを乗り越えたら惚れ直しちゃうかも！」とはっぱをかける
「単純だけど、大好きな女性にそう言われたら踏ん張れそう」（10代男性）というように、彼氏への愛情をエサにして激励するのもアリかもしれません。ただし、精根尽き果てた様子の相手に言うと、さらに追いつめることになりかねないので注意しましょう。
【６】「次の週末に温泉でも行かない？」と気分転換を促す
「『週末までがんばるぞ！』と急に元気が出た」（10代男性）というように、煮詰まっている彼氏のために、お楽しみを作ってあげるのもよさそうです。「前から行きたかったの！」などと言い添えれば、「俺のため？」と気を使わせることもないでしょう。
【７】「わかるー。新人って大変だよね」と共感する
「彼女のほうが一年先に社会に出ただけに説得力があった」（20代男性）というように、「あなたの状況は理解していますよ」と示してあげるのもいいでしょう。やみくもに同調するのではなく、話に耳を傾けながら同情したほうが気持ちが伝わりそうです。
【８】「とりあえず飲みに行こっか！」と明るく振る舞う
「陽気に接してくれると、それだけで肩の力がフッと抜ける」（20代男性）というように、彼女の朗らかな表情に癒される男性は多いようです。とはいえ、テンションが高すぎると疲れさせる危険もあるので、相手の反応を見て加減したほうがいいでしょう。
【９】「もう少しだけがんばってみなよ」とストレートに励ます
「心が疲れているときは、まっすぐな言葉が身に染みます」（20代男性）というように、まずはわかりやすい表現で元気づけるといいでしょう。「なんとなくやる気が出ない」のが五月病の特徴だと言われているので、無理に原因を探らないほうが、彼氏も気が休まるかもしれません。
身近な存在である彼女がどっしり構えてくれると、男性は落ち着きを取り戻せるようです。温かい眼差しで相手を励ませば、パートナーとしての自分の存在感もグッと高められるでしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年1月14日（火）から21日（火）まで
対象：合計172名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査