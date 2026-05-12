「かっぱえびせん」も白黒に　カルビー　「ポテトチップス」などパッケージ“2色”変更を正式発表

ナフサ高騰の中、カルビー「ポテトチップス」などのパッケージが白黒のモノトーンになることが関係者への取材でわかったが、カルビーは先ほど、正式に14商品のパッケージを2色に変更すると発表した。

カルビーによると、中東情勢の緊迫化に伴い、一部原材料の調達が不安定になっていることを受け、「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」「フルグラ」など計14商品について、印刷のインク色数を2色に変更するという。

商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として、5月25日以降の出荷分から店頭で順次、切り替えて販売する方針だ。

カルビーは「今後とも、地政学的リスクを含む事業環境の変化に、機動的かつ柔軟に対応しながら、安全・安 心でご満足いただける商品をお届けできるよう努めてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお 願い申し上げます」とコメントしている。

2色対応の対象商品は以下の通り。

ポテトチップス うすしお味

ポテトチップス コンソメパンチ

ポテトチップス コンソメWパンチ

ポテトチップス のりしお

堅あげポテト うすしお味

堅あげポテト ブラックペッパー

かっぱえびせん

フルグラ