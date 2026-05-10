神戸が首位追撃へ痛すぎる敗戦…岡山にホームで0-3の完敗
[5.10 J1百年構想リーグWEST第16節 神戸0-3岡山 ノエスタ]
ヴィッセル神戸が完敗を喫した。ホームにファジアーノ岡山を迎えた神戸だが、前半だけで2失点。終盤にも1失点を喫した。首位と同勝ち点28の2位につける神戸だったが、首位・名古屋の試合前にした敗戦。1試合未消化とはいえ、手痛い結果となった。
一方の岡山は神戸を相手に初めての勝利を飾った。前半28分にMF江坂任のクロスからDF鈴木喜丈が決めて先制。同43分にはMF白井康介の左クロスから江坂が沈めてリードを2点に広げた。
神戸が前半終了間際にDF山川哲史が負傷するアクシデントがあったのに対し、岡山は落ち着いてゲームを運んでいく。すると終了間際の後半44分、MF末吉塁の左クロスからMF木村太哉が決めて、岡山がダメを押した。
ヴィッセル神戸が完敗を喫した。ホームにファジアーノ岡山を迎えた神戸だが、前半だけで2失点。終盤にも1失点を喫した。首位と同勝ち点28の2位につける神戸だったが、首位・名古屋の試合前にした敗戦。1試合未消化とはいえ、手痛い結果となった。
一方の岡山は神戸を相手に初めての勝利を飾った。前半28分にMF江坂任のクロスからDF鈴木喜丈が決めて先制。同43分にはMF白井康介の左クロスから江坂が沈めてリードを2点に広げた。
神戸が前半終了間際にDF山川哲史が負傷するアクシデントがあったのに対し、岡山は落ち着いてゲームを運んでいく。すると終了間際の後半44分、MF末吉塁の左クロスからMF木村太哉が決めて、岡山がダメを押した。