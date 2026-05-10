仙台がEAST-A首位通過！ 宮崎に続きJ2・J3百年構想リーグの王者決定戦へ
ベガルタ仙台が明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンドEAST-Aの首位通過を決めた。
10日に地域リーグラウンド第16節が行われ、EAST2位の湘南ベルマーレが横浜FCとのダービーマッチで敗戦。湘南が仙台を逆転することは不可能となり、仙台の首位が確定した。なお、仙台はヴァンラーレ八戸と引き分け、PK戦で勝利した。
仙台は開幕から13試合負けなしなど好調を維持して首位を快走。ここまで10勝、PK戦5勝、1敗の好成績を収めており、湘南や横浜FC、ブラウブリッツ秋田らを抑えてEAST-Aを制した。
秋春制への移行に伴い行われている特別大会は、4グループに分かれた地域リーグラウンドの後、同順位同士がノックアウト方式で対戦して全体の順位を決定するプレーオフラウンドが行われる。準決勝が5月30日と31日に、3位決定戦と決勝戦が6月6日と7日に開催予定だ。なお、賞金は優勝チームが1500万円、準優勝チームが750万円、3位が250万円となる。
仙台と準決勝で対戦するEAST-Bはヴァンフォーレ甲府が首位に立っている。WEST-Bは前節時点でテゲバジャーロ宮崎が首位通過を決めている。
10日に地域リーグラウンド第16節が行われ、EAST2位の湘南ベルマーレが横浜FCとのダービーマッチで敗戦。湘南が仙台を逆転することは不可能となり、仙台の首位が確定した。なお、仙台はヴァンラーレ八戸と引き分け、PK戦で勝利した。
仙台は開幕から13試合負けなしなど好調を維持して首位を快走。ここまで10勝、PK戦5勝、1敗の好成績を収めており、湘南や横浜FC、ブラウブリッツ秋田らを抑えてEAST-Aを制した。
仙台と準決勝で対戦するEAST-Bはヴァンフォーレ甲府が首位に立っている。WEST-Bは前節時点でテゲバジャーロ宮崎が首位通過を決めている。