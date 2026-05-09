自分の子どもが悪いにもかかわらず、逆ギレしてくるお母さんもいるようです……。今回は、そんなお母さんに言い返した人のエピソードをご紹介します。

仲良くなりたかった？

「小学1年生の娘が、同じクラスの男の子から何度も叩かれたので『やめて！』『うざい！』と叫んだそうです。驚いているその男の子に向かって『もう私に近づかないで！』と言ったら、なぜか男の子が号泣……。

後日、その男の子のお母さんから『うちの子はただ仲良くなりたかっただけなのに！』『娘さんが大声を出したせいで、息子が学校に行くのが怖いって言っています』などと言われました。あまりの言いがかりに唖然……。

『あの、男の人から叩かれて、私と仲良くなりたかったんだなーって思えます？』『もう赤ちゃんじゃないのに、そんなコミュニケーションが許されると思います？』と反論したけれど、相手のお母さんからの謝罪は一切ありませんでした。

腹が立ったので、スピーカーみたいなママ友に全部話した結果、その親子の実態は他の保護者にも広がることに。入学早々、その親子は関わったらヤバいと思われて距離を置かれています」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2026年4月）

▽ 叩いた息子を叱ることもせず、相手の女の子が悪いだなんて、言いがかりにも程があります。めちゃくちゃな理屈を主張する相手とは、距離を置くのが正解ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。