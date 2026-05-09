「去年と同じボトムス」→【ユニクロ】で新調！ 春夏コーデにドンピシャ♡「新作ボトムス」

去年と同じボトムスを穿いていて、コーデが代わり映えしない……。そんな気分をガラッと変えるなら、【ユニクロ】の新作ボトムスに注目！ 今回は、春夏に嬉しい清涼感のあるスカートとキュロットをご紹介します。綺麗めにもカジュアルにも振りやすく、ワードローブの一軍になるかも。

上品と楽ちんを両立したサーキュラースカート

【ユニクロ】「コットンナイロンサーキュラースカート」\3,990（税込）

裾にかけて美しく広がるフレアシルエットのスカート。清涼感のあるコットンナイロン素材を使用しています。公式サイトによると「ウエストは伸びがよく、ラクにはける」とのことで、綺麗見えしながら気負わず取り入れられそう。すっきりとしたウエストまわりを活かしたタックインスタイルや、あえてオーバーサイズのトップスで抜け感を出すのもおすすめ。

汗ばむ季節の味方になるエアリズムキュロット

【ユニクロ】「エアリズムコットンキュロット」\2,990（税込）

今から夏まで使えるボトムスなら、サラっとした肌触りが魅力のエアリズム素材のものもおすすめ。このキュロットはたっぷりとゆとりを持たせたシルエットで、スカートのように綺麗見えしながら楽にはけそう。足首が見えるクロップド丈がコーデに軽やかさをもたらします。ウエストの内側には紐が付いており、フィット感の調節も楽ちん。Tシャツと合わせてカジュアルに、ブラウスでフェミニンに。幅広いスタイリングを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。