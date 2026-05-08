MA55IVE THE RAMPAGEが、自身初となる日本武道館公演日の6月10日にニューシングル「EMPIRE CODE - EXTENDED EDITION」を発売することが決定した。

今作には昨年発売したアルバム『EMPIRE CODE』のリード曲をプロデュースしたAK-69を迎え、 新たに生まれ変わった「EMPIRE CODE REMIX feat. AK-69」や、湘南乃風のHAN-KUNを迎えた「Sunshine feat. HAN-KUN」、 SWEET REVENGE を迎えた「キミノトコマデ REMIX feat. SWEET REVENGE」など全3曲が収録となる。

▲「EMPIRE CODE - EXTENDED EDITION」CD+2DVD／CD+Blu-ray

▲「EMPIRE CODE - EXTENDED EDITION」CD ONLY

公開となったジャケット写真は、「EMPIRE CODE」MVのラストシーンから続く世界観を表現したもの。アルバムジャケットに登場した建造物の内部を舞台に、その物語の一場面を額縁の中に収めることで、EMPIRE CODEから日本武道館へと続く軌跡を象徴的に描いている。

映像付き形態には2回目の単独ツアー＜MA55IVE THE RAMPAEG 2nd LIVE TOUR 2025 “M5V”〜EMPIRE CODE〜＞からDOBERMAN INFINITYがゲスト出演して会場を盛り上げたZepp Haneda公演をフル収録。オープニングナンバーとなった「EMPIRE CODE (Produced by AK-69)」はYouTubeにも公開された。

また、HAN-KUNは日本武道館公演へのゲスト参加も決定。新曲「Sunshine feat. HAN-KUN」を共に制作したこととあわせ、コメントが届いている。

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湘南乃風としてTHE RAMPAGE

とのコラボを経て

MA55IVEとのコラボ

勝手にご縁を感じつつ

改めて今回

声を貰えてくれて感謝です。

世代を越えても

音楽という共通言語が

ある事で単純に楽しい時間を

過ごせるって思ったし

“地元の仲間”

そんな空気感を作れるのも

彼らの魅力なんだろうなと

感じました。

ライブで一緒に歌えるのを

楽しみにしてますが

その前にカラオケで歌いましょう(笑)

“地元の仲間”みたいに！

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■ニューシングル「EMPIRE CODE - EXTENDED EDITION」

2026年6月10日(水)発売 【CD+2DVD】

RZCD-67614/B〜C \9,900(税込)

初回仕様：トレーディングカードA(全5種中1種ランダム)封入

封入特典：スマプラフォト 【CD+Blu-ray】

RZCD-67615/B \9,900(税込)

初回仕様：トレーディングカードA(全5種中1種ランダム)封入

封入特典：スマプラフォト 【CD ONLY】

RZCD-67616 \1,700(税込)

初回仕様：トレーディングカードB(全5種中1種ランダム)封入 ■収録内容

【CD】

01​. EMPIRE CODE REMIX feat​. AK-69

02​. Sunshine feat​. HAN-KUN

03​. キミノトコマデ REMIX feat​. SWEET REVENGE

04​. EMPIRE CODE REMIX feat​. AK-69 (Instrumental)

05​. Sunshine feat​. HAN-KUN (Instrumental)

06​. キミノトコマデ REMIX feat​. SWEET REVENGE (Instrumental) 【DVD/Blu-ray Disc】※映像付2形態共通

MA55IVE THE RAMPAGE 2nd LIVE TOUR 2025 “M5V” 〜EMPIRE CODE〜 at Zepp Haneda (TOKYO)

01​. EMPIRE CODE (Produced by AK-69)

02​. BREAK IT OUT feat​. SPRITE

03​. On My Way

04​. RIDE OR DIE

05​. BEAT JUNCTION feat​. SWAY

06​. 分かんだろ? feat​. P-CHO, YAMASHO

07​. NASTY feat​. ELLY/CB, L

08​. Time 2 Get Up feat​. WISE, SHOHEI

09​. Universe feat​. SKRYU, TAKAHIDE

10​. Feel the vibe feat​. May J​., JAY’ED, KENTA

11​. REEEMINDER! feat​. Crystal Kay

12​. TOUR “M5V” ~EMPIRE CODE~ Acoustic Medley

Better / ガーベラ/ Way Up (Prod​. by Yung Xansei, 10pm)

13​. STAR VIBES

14​. Planetarium

15​. 適当にやっちゃってfeat​. DOBERMAN INFINITY

16​. Xscape

17​. TOUR “M5V” ~EMPIRE CODE~ Special Medley

W​.Y​.W / LIT / Wild Boy

18​. Drip Drop

19​. 夢は夢のまま

20​. Be Your Man

21​. キミノトコマデ

22​. MY PRIDE

23​. No​.1

24​. Determined

25​. Changer feat​. PKCZ® MA55IVE THE RAMPAGE 2nd LIVE TOUR 2025 “M5V” 〜EMPIRE CODE〜 DOCUMENTARY