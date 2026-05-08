MA55IVE THE RAMPAGE、ニューシングル「EMPIRE CODE - EXTENDED EDITION」発売決定＋武道館公演追加ゲスト発表
MA55IVE THE RAMPAGEが、自身初となる日本武道館公演日の6月10日にニューシングル「EMPIRE CODE - EXTENDED EDITION」を発売することが決定した。
今作には昨年発売したアルバム『EMPIRE CODE』のリード曲をプロデュースしたAK-69を迎え、 新たに生まれ変わった「EMPIRE CODE REMIX feat. AK-69」や、湘南乃風のHAN-KUNを迎えた「Sunshine feat. HAN-KUN」、 SWEET REVENGE を迎えた「キミノトコマデ REMIX feat. SWEET REVENGE」など全3曲が収録となる。
公開となったジャケット写真は、「EMPIRE CODE」MVのラストシーンから続く世界観を表現したもの。アルバムジャケットに登場した建造物の内部を舞台に、その物語の一場面を額縁の中に収めることで、EMPIRE CODEから日本武道館へと続く軌跡を象徴的に描いている。
映像付き形態には2回目の単独ツアー＜MA55IVE THE RAMPAEG 2nd LIVE TOUR 2025 “M5V”〜EMPIRE CODE〜＞からDOBERMAN INFINITYがゲスト出演して会場を盛り上げたZepp Haneda公演をフル収録。オープニングナンバーとなった「EMPIRE CODE (Produced by AK-69)」はYouTubeにも公開された。
また、HAN-KUNは日本武道館公演へのゲスト参加も決定。新曲「Sunshine feat. HAN-KUN」を共に制作したこととあわせ、コメントが届いている。
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湘南乃風としてTHE RAMPAGE
とのコラボを経て
MA55IVEとのコラボ
勝手にご縁を感じつつ
改めて今回
声を貰えてくれて感謝です。
世代を越えても
音楽という共通言語が
ある事で単純に楽しい時間を
過ごせるって思ったし
“地元の仲間”
そんな空気感を作れるのも
彼らの魅力なんだろうなと
感じました。
ライブで一緒に歌えるのを
楽しみにしてますが
その前にカラオケで歌いましょう(笑)
“地元の仲間”みたいに！
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■ニューシングル「EMPIRE CODE - EXTENDED EDITION」
2026年6月10日(水)発売
【CD+2DVD】
RZCD-67614/B〜C \9,900(税込)
初回仕様：トレーディングカードA(全5種中1種ランダム)封入
封入特典：スマプラフォト
【CD+Blu-ray】
RZCD-67615/B \9,900(税込)
初回仕様：トレーディングカードA(全5種中1種ランダム)封入
封入特典：スマプラフォト
【CD ONLY】
RZCD-67616 \1,700(税込)
初回仕様：トレーディングカードB(全5種中1種ランダム)封入
■収録内容
【CD】
01. EMPIRE CODE REMIX feat. AK-69
02. Sunshine feat. HAN-KUN
03. キミノトコマデ REMIX feat. SWEET REVENGE
04. EMPIRE CODE REMIX feat. AK-69 (Instrumental)
05. Sunshine feat. HAN-KUN (Instrumental)
06. キミノトコマデ REMIX feat. SWEET REVENGE (Instrumental)
【DVD/Blu-ray Disc】※映像付2形態共通
MA55IVE THE RAMPAGE 2nd LIVE TOUR 2025 “M5V” 〜EMPIRE CODE〜 at Zepp Haneda (TOKYO)
01. EMPIRE CODE (Produced by AK-69)
02. BREAK IT OUT feat. SPRITE
03. On My Way
04. RIDE OR DIE
05. BEAT JUNCTION feat. SWAY
06. 分かんだろ? feat. P-CHO, YAMASHO
07. NASTY feat. ELLY/CB, L
08. Time 2 Get Up feat. WISE, SHOHEI
09. Universe feat. SKRYU, TAKAHIDE
10. Feel the vibe feat. May J., JAY’ED, KENTA
11. REEEMINDER! feat. Crystal Kay
12. TOUR “M5V” ~EMPIRE CODE~ Acoustic Medley
Better / ガーベラ/ Way Up (Prod. by Yung Xansei, 10pm)
13. STAR VIBES
14. Planetarium
15. 適当にやっちゃってfeat. DOBERMAN INFINITY
16. Xscape
17. TOUR “M5V” ~EMPIRE CODE~ Special Medley
W.Y.W / LIT / Wild Boy
18. Drip Drop
19. 夢は夢のまま
20. Be Your Man
21. キミノトコマデ
22. MY PRIDE
23. No.1
24. Determined
25. Changer feat. PKCZ®
MA55IVE THE RAMPAGE 2nd LIVE TOUR 2025 “M5V” 〜EMPIRE CODE〜 DOCUMENTARY
＜MA55IVE UNINON at 日本武道館＞
2026年6月10日(水)開催
17:30開場 / 18:30開演 予定
■ゲストアーティスト
AK-69 × MA55IVE THE RAMPAGE
DOBERMAN INFINITY × MA55IVE THE RAMPAGE
SWAY × MA55IVE THE RAMPAGE
Crystal Kay × MA55IVE THE RAMPAGE
HAN-KUN × MA55IVE THE RAMPAGE
May J. × JAY’ED × KENTA
P-CHO × YAMASHO
WISE × SHOHEI