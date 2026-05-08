MA55IVE THE RAMPAGEが、自身初となる日本武道館公演日の6月10日にニューシングル「EMPIRE CODE - EXTENDED EDITION」を発売することが決定した。

今作には昨年発売したアルバム『EMPIRE CODE』のリード曲をプロデュースしたAK-69を迎え、 新たに生まれ変わった「EMPIRE CODE REMIX feat. AK-69」や、湘南乃風のHAN-KUNを迎えた「Sunshine feat. HAN-KUN」、 SWEET REVENGE を迎えた「キミノトコマデ REMIX feat. SWEET REVENGE」など全3曲が収録となる。

▲「EMPIRE CODE - EXTENDED EDITION」CD+2DVD／CD+Blu-ray
▲「EMPIRE CODE - EXTENDED EDITION」CD ONLY

公開となったジャケット写真は、「EMPIRE CODE」MVのラストシーンから続く世界観を表現したもの。アルバムジャケットに登場した建造物の内部を舞台に、その物語の一場面を額縁の中に収めることで、EMPIRE CODEから日本武道館へと続く軌跡を象徴的に描いている。

映像付き形態には2回目の単独ツアー＜MA55IVE THE RAMPAEG 2nd LIVE TOUR 2025 “M5V”〜EMPIRE CODE〜＞からDOBERMAN INFINITYがゲスト出演して会場を盛り上げたZepp Haneda公演をフル収録。オープニングナンバーとなった「EMPIRE CODE (Produced by AK-69)」はYouTubeにも公開された。

また、HAN-KUNは日本武道館公演へのゲスト参加も決定。新曲「Sunshine feat. HAN-KUN」を共に制作したこととあわせ、コメントが届いている。

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湘南乃風としてTHE RAMPAGE
とのコラボを経て
MA55IVEとのコラボ
勝手にご縁を感じつつ
改めて今回
声を貰えてくれて感謝です。
世代を越えても
音楽という共通言語が
ある事で単純に楽しい時間を
過ごせるって思ったし
“地元の仲間”
そんな空気感を作れるのも
彼らの魅力なんだろうなと
感じました。　
ライブで一緒に歌えるのを
楽しみにしてますが
その前にカラオケで歌いましょう(笑)
“地元の仲間”みたいに！

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■ニューシングル「EMPIRE CODE - EXTENDED EDITION」
2026年6月10日(水)発売

【CD+2DVD】
RZCD-67614/B〜C \9,900(税込)
初回仕様：トレーディングカードA(全5種中1種ランダム)封入
封入特典：スマプラフォト

【CD+Blu-ray】
RZCD-67615/B \9,900(税込)
初回仕様：トレーディングカードA(全5種中1種ランダム)封入
封入特典：スマプラフォト

【CD ONLY】
RZCD-67616 \1,700(税込)
初回仕様：トレーディングカードB(全5種中1種ランダム)封入

■収録内容
【CD】
01​. EMPIRE CODE REMIX feat​. AK-69
02​. Sunshine feat​. HAN-KUN
03​. キミノトコマデ REMIX feat​. SWEET REVENGE
04​. EMPIRE CODE REMIX feat​. AK-69 (Instrumental)
05​. Sunshine feat​. HAN-KUN (Instrumental)
06​. キミノトコマデ REMIX feat​. SWEET REVENGE (Instrumental)

【DVD/Blu-ray Disc】※映像付2形態共通
MA55IVE THE RAMPAGE 2nd LIVE TOUR 2025 “M5V” 〜EMPIRE CODE〜 at Zepp Haneda (TOKYO)
01​. EMPIRE CODE (Produced by AK-69)
02​. BREAK IT OUT feat​. SPRITE
03​. On My Way
04​. RIDE OR DIE
05​. BEAT JUNCTION feat​. SWAY
06​. 分かんだろ? feat​. P-CHO, YAMASHO
07​. NASTY feat​. ELLY/CB, L
08​. Time 2 Get Up feat​. WISE, SHOHEI
09​. Universe feat​. SKRYU, TAKAHIDE
10​. Feel the vibe feat​. May J​., JAY’ED, KENTA
11​. REEEMINDER! feat​. Crystal Kay
12​. TOUR “M5V” ~EMPIRE CODE~ Acoustic Medley
Better / ガーベラ/ Way Up (Prod​. by Yung Xansei, 10pm)
13​. STAR VIBES
14​. Planetarium
15​. 適当にやっちゃってfeat​. DOBERMAN INFINITY
16​. Xscape
17​. TOUR “M5V” ~EMPIRE CODE~ Special Medley
W​.Y​.W / LIT / Wild Boy
18​. Drip Drop
19​. 夢は夢のまま
20​. Be Your Man
21​. キミノトコマデ
22​. MY PRIDE
23​. No​.1
24​. Determined
25​. Changer feat​. PKCZ®

MA55IVE THE RAMPAGE 2nd LIVE TOUR 2025 “M5V” 〜EMPIRE CODE〜 DOCUMENTARY

＜MA55IVE UNINON at 日本武道館＞
2026年6月10日(水)開催
17:30開場 / 18:30開演 予定

■ゲストアーティスト
AK-69 × MA55IVE THE RAMPAGE
DOBERMAN INFINITY × MA55IVE THE RAMPAGE
SWAY × MA55IVE THE RAMPAGE
Crystal Kay × MA55IVE THE RAMPAGE
HAN-KUN × MA55IVE THE RAMPAGE
May J. × JAY’ED × KENTA
P-CHO × YAMASHO
WISE × SHOHEI