犬が『顔を舐めてくる』心理６選

愛犬が顔をぺろぺろと舐めてくることはありませんか。なぜ犬たちは人の顔を舐めたがるのでしょうか。その心理を解説します。

1.「大好き」と愛情を伝えている

犬が顔を舐めてくる根本的な心理は、「愛情」や「信頼」の表れです。犬は大好きな相手や信頼している相手に「大好きだよ」「頼りにしているよ」という気持ちを伝えるため、顔周りを舐める行動を取ります。

飼い主の顔をぺろぺろと舐めているときは、「甘えたい」という気持ちを含んだ「大好き」という愛情表現の表れだと考えられるでしょう。

2.嬉しい気持ちを伝えている

犬は嬉しいことをしてもらったとき、「ありがとう」という気持ちを込めて、顔周りを舐めようとすることがあります。

例えば、美味しいご飯をもらった後や一緒に遊んでもらった後など、「楽しかった」「嬉しかった」といった気持ちを伝えるコミュニケーション手段として、顔を舐める行動をとるのです。

3.挨拶の一環

犬にとって、顔周りを舐める行動は挨拶の一環であることも多いです。例えば、朝にベッドで寝ている飼い主を起こしにきた愛犬が顔周りを舐めるのは、「おはよう。もう朝だよ」と挨拶しに来ているのでしょう。

また、社交的な犬であれば、初対面の相手や久しぶりに会った相手に対して、顔周りや手を舐めることで「こんにちは。仲良くしてね」と挨拶することもあります。

4.甘えや要求を伝えている

犬は何かしてほしいことがあるとき、顔周りを舐めて要求を伝えることがあります。例えば「遊んで」「かまって」といった要求です。

他にも「甘えたいな」という心理が働いているときにも、飼い主の顔周りを舐めて甘えたい欲求を満たそうとすることがあります。

5.味や匂いに興味を示している

飼い主が何かを食べているのを見たとき、「何を食べているんだろう」「美味しそうな匂いがするな」と情報を収集するために口周りを舐めようとします。

また、外で食事して帰ってきた飼い主を見て、「良い匂いがする！何を食べてきたの？」という気持ちで口周りを舐めようとする犬もいるでしょう。

6.相手の気持ちを落ち着かせようとしている

飼い主に叱られている最中、なぜか飼い主に近づいて顔周りを舐めようとすることはありませんか。この行動は、犬が相手の気持ちを落ち着かせようとしているときにとる行動です。「もう怒らないで」という気持ちを伝えようとしています。

やめてほしい場合に飼い主がすべき対処法

犬が人の顔をぺろぺろと舐める行動には、「大好き」という愛情が大前提にあります。しかし、顔周りを舐められることに抵抗感がある人も多く、実際に犬の口内に存在している細菌が感染してしまうことも懸念されるでしょう。

もしもやめてほしいのであれば、舐めようと近づいてきたときに顔を逸らしたり、「ダメ」と真顔で伝えて舐めさせないようにします。

犬は愛情を持って行動しているので、強く叱ってしまうと愛情そのものを否定されたように感じてしまいます。あくまで優しく、自然な流れで舐めさせないように対処してください。

まとめ

いかがでしたか。犬が顔を舐めてくるのは、相手に信頼や愛情を持っているからです。しかし、顔周りを舐められることに多少のリスクも伴うので、やめてほしい場合には、顔を逸らすなどやんわりと断りましょう。

(獣医師監修：葛野宗)