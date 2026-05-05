目黒蓮＆阿部亮平の“手繋ぎ”にファン悶絶！「めめあべのイチャイチャが見られる日がくるとは」「かわいい」「尊い」Snow Man9人の最新投稿に反響続々

【動画】Snow Man「BANG!!」リレーダンス／【写真】「BANG!!」MVオフショット

Snow Manの公式SNSで、「BANG!!」のリレーダンス動画が公開され、話題を集めている。

■Snow Manが3人ずつ登場でつなぐ“リレーダンス”

動画では、メンバーが3人ずつ順番に登場し、ダンスを披露。

トップバッターは、左からラウール・目黒蓮・阿部亮平。センターに立つ目黒を軸に、ラウールと阿部が並び、スタイリッシュな動きで楽曲の世界観を表現する。

続いて、岩本照・深澤辰哉・佐久間大介。軽快なステップとキレのある動きを見せながらバトンをつないでいく。

ラストは、宮舘涼太・渡辺翔太・向井康二。軽やかさと華やかさを兼ね備えたパフォーマンスで締めくくると、最後は9人全員が集合し、指で作った“銃”を撃つような仕草でフィニッシュを飾った。

カラフルでポップなセットを背景に、メンバーそれぞれの衣装や動きが際立つ今回の映像。最後まで目が離せない仕上がりとなっている。

SNSでは「やっぱり9人って最高」「登場の仕方が新鮮」「さすがのフォーメーション」「最後に9人で迫ってくるところすき」「全員個性があって唯一無二」といった声が寄せられている。

さらに、冒頭で目黒蓮と阿部亮平が手をつないでいる場面にも注目が集まり、「めめあべが手を繋いでる!?」「めめあべ手繋いでぶらぶらしてるのかわいい」「めめあべ尊い」「めめあべのイチャイチャが見られる日がくるとは」などの声も上がっている。

■Snow Man「BANG!!」MVオフショット

Snow Man

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