5月3日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の深澤辰哉が、バラエティ番組『坂上＆指原のつぶれない店』（TBS系）に出演した。番組内で、深澤が身につけていた時計の値段が注目を集めている。

坂上忍と元「AKB48」の指原莉乃がMCを務める同番組。スタジオゲストとして出演した深澤は、エピソードトークで私物の話題になった。

「ヒロミさんが『おれが知ってる若いヤツで、いちばんカネ使ってる』と話し、深澤さんが豪快な買い物をしていることが明かされました。

最近買ったGジャンの金額を話すと、編集で詳細な値段は隠されていたものの、スタジオは驚きに包まれました。さらに、この日つけていた時計の値段を聞かれると、深澤さんは『650万円くらいです』と答え、カメラでもアップで腕時計が映されたのです」（スポーツ紙記者）

“650万円時計” を愛用していることを明かした深澤に関して、Xでは

《ふっかさん650万円の時計してるとかしゃべっててえぐい》

《ふっかさんのお財布事情公表 時計650万円？高っ！》

《650万の腕時計やばい》

など、驚く声が聞かれていた。Snow Manは、深澤だけでなく、腕時計にこだわりを持つメンバーが多いようだ。

「渡辺翔太さんは、3月に『霜降り明星』粗品さんのYouTubeに出演した際、スイスの高級時計『オーデマ ピゲ』を愛用していることを告白。同ブランドの腕時計は、1000万円以上のものも多いため、粗品さんも驚いていました。

佐久間大介さんも、過去にInstagramでスイスの高級ブランド『ブレゲ』の約3000万円の世界50本限定モデル『クラシック トゥールビヨン シデラル 7255』をつけた写真を公開し、ファンの間で注目を集めました。

Snow Manメンバーの高級志向がうかがえますが、ほかの私服と合わせてスマートに着こなしており、好感を持たれています」（芸能記者）

2020年にCDデビューして以降、グループ、個人ともに露出を増やし、STARTO ENTERTAINMENTでも高い人気を誇るまで成長したSnow Man。彼らの活動には、特徴もあるという。

「ブランドのアンバサダーを務めるメンバーが多いです。目黒蓮さんは『FENDI』や『BVLGARI（ブルガリ）』、渡辺さんは『Tod’s（トッズ）』、岩本照さんは『Dolce ＆ Gabbana（ドルチェ＆ガッバーナ）』など、世界的に名の知れたブランドばかりです。

トップクラスの人気を誇ったSMAPや嵐と比べても、Snow Manはアンバサダーとしての起用が目立っており、よりグループの価値が高まっているようです。ハイブランドをスマートに着こなす姿が浸透し、今後、企業から争奪戦になるかもしれませんね」（同前）

2026年でデビュー6周年を迎え、Snow Manの “ブランド力” はさらに高まりそうだ。