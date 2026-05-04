清楚で整った顔立ちより、ルックスだけで評価されないアナウンサーに人気が集まる理由とは――。NHKからフリーに転身した和久田麻由子アナの初レギュラー番組『news LOG』（日本テレビ系）の2回目が5月2日に放送され、生放送でプロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥選手の勝利などを伝えた。

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ただ、初回の4月25日放送の世帯視聴率は3.8％（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）と低調。裏番組で、安住紳一郎と三谷幸喜が司会を務める『情報7days ニュースキャスター』（TBS）は10.4％と堅調な数字を残した。間もなく発表される2回目放送の数字にも注目が集まっている。

「テレビ離れの昨今、新番組の数字は伸びづらい。まして報道番組の場合、視聴習慣をいきなり変えさせるのは難しい。かつての『ニュースステーション』（テレビ朝日系）も最初は視聴率が良くなかった。とはいえ、和久田アナの民放初陣で3.8％は低いですね」（テレビ局関係者）

NHKの人気アナがフリーになって民放で新番組を始めても、必ずしも視聴率を取れるとは限らない。古くは鈴木健二アナの例がある。

「昭和を代表する人気アナで、著書『気くばりのすすめ』は累計400万部の大ベストセラーを記録しました。また、司会を務めた『クイズ面白ゼミナール』は1982年にクイズ番組史上歴代最高の42.2％をマークしています」（ベテラン芸能記者=以下同）

鈴木アナは88年に定年退職。翌年4月、民放初のレギュラー番組『鈴木健二の人間テレビ』（読売テレビ）を始める。しかし、視聴率は振るわず、半年で終了。以降、テレビで姿を見る機会はほぼなくなった。

「あの鈴木さんですら、民放に移ると数字を取れなかった。どんな人気者でも、あくまで『NHKという看板があってこそ』なんです。そのため、NHK出身者は森本毅郎や膳場貴子のように特定の局と契約する傾向がある。和久田アナの挑戦はやや無謀な面もありました。まして、17年半も続く『情報7days ニュースキャスター』の裏番組ですからね」

■ビジュアルだけではない有働アナの魅力

そんな中、NHKの時と同じような存在感を放っているアナウンサーもいる。

「有働由美子（57）は、民放でも変わらずに人気を保っていますね。彼女は、フリー1発目として視聴率の高い日本テレビ系『news zero』のキャスターに就任できた。これが大きかったですね。NHK独立組は、新番組ではなく既存の高視聴率番組に"乗っかる"ことが必要なんです。マネジメントの戦略勝ちでもある」

『news zero』のキャスターを5年半務め、現在はテレビ朝日で『有働Times』『有働由美子の健康案内人！』というレギュラーを持っている。なぜ、民放でも受けているのか。

「失礼ながら、ものすごい美人というビジュアルではない。ただ、これが人気を支えている面はある。視聴率を取るためには、女性からの支持が必要です。あまりに美人すぎると、嫉妬を買う。アイドルと共演すると、『あの人に奪われるんじゃないか』とファンがヤキモキする。その心配がない。昔のバラエティで言えば、研ナオコのような安心感がある」

昨年11月の『有働Times』ではゲストの木村拓哉に「独立して1人でやるって方もたくさんいる。その中でずっと事務所に残り続けている理由は何ですか」とハッキリ聞いて、話題を呼んだ。

「八方美人のアナウンサーだと、いくらスタッフに命じられても尻込みしてしまう質問ですよ。でも、有働さんは『自分は他の女性アナウンサーとは違う』と認識しているし、もともと記者志望の人ですから、忖度しないで聞ける。キャスターとして、視聴者の目を引かせる実力がある」（前出のテレビ局関係者）

和久田麻由子は自分の殻を破り、有働由美子のように民放でも輝けるか。

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