もうすぐ終了！【ミスド】へ急げーーーーッッ！（汗） 食べ逃したくない「限定ドーナツ」って？

抹茶を使ったスイーツが多く並ぶ新茶の季節。【ミスタードーナツ】でも、毎年この時期に登場する抹茶のドーナツが話題を集めます。今年も3月25日より、新作の抹茶ドーナツを販売中。今回は、終売前に食べておきたい「限定ドーナツ」を紹介します。

ボリューミーなシルエットに驚き

毎年人気の抹茶ドーナツの新作は「ドら抹茶」。公式サイトによると「ふわむち食感が楽しめる」「どらやきから着想を得たドーナツ」なのだそう。ハンバーガーのようにボリューミーなシルエットにも驚く「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」には、北海道あずきあん・宇治抹茶ホイップ・黒みつがサンドされており、王道の和のテイストを味わえるようです。

キャンディングアーモンドがアクセント

「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」では、栗あん・宇治抹茶ホイップ・キャンディングアーモンドをサンド。栗あんと宇治抹茶ホイップのなめらかな食感の中に時折やってくる、キャンディングアーモンドのカリッとした食感がアクセントになりそう。表面には、宇治抹茶チョコのコーティングも施されているため、上品な宇治抹茶の風味をより濃く感じられるはず。

人気のポン・デ・宇治抹茶も販売中

【祇園辻利】の宇治抹茶が練り込まれた、おなじみの「ポン・デ・宇治抹茶」シリーズも絶賛販売中。見た目こそ大きな変化はないものの、今作では生地がリニューアルされているよう。「ポン・デ・ダブル宇治抹茶」は、新しくなった生地をじっくり味わうのにぴったり。抹茶の風味、生地のやわらかさに注目して食べてみて。

小腹が空いたときには限定パイを

「バターチキンカレーパイ」は、春夏メニューとして販売中の新作パイ。インド北部発祥のバターチキンカレーをモチーフにした、カレーフィリングがたっぷりと入っています。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「辛さもかなりマイルド」とのことなので、辛いカレーが苦手人も安心して食べられそう。食べる前に少し温めるのが、美味しく食べるポイントです。

抹茶好きはもちろん、季節感を楽しみたいときにもぴったりな【ミスタードーナツ】の「限定ドーナツ」。「ドら抹茶」「ポン・デ・宇治抹茶」シリーズは、どちらも5月下旬までの限定販売のため、終売前にぜひ味わってみて。

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writer：河合 ひかる