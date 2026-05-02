NHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）が1日、放送された。出演者が他局の番組名を連発するシーンがあった。

この日はお笑いコンビ、ウッチャンナンチャンの内村光良（61）がゲスト。同局で放送するコント番組「LIFE！〜人生に捧げるコント〜」についてトークした。

同番組にはさまざまな俳優がゲスト出演するが、MCの博多大吉から「メンバーはどうやって選ばれてるんですか？」と聞かれると、内村は「それはスタッフの方が多分『この子いい！』とか。『水上（恒司）君がいい』とか『桜田ひよりちゃんがいい』とかね。『久保史緒里ちゃんだ』とかっていうのをピックアップしてくださってる」と語った。

大吉が「いくら『LIFE！』に出たくて内村さんにすり寄っていっても、そういうわけじゃない」といたずらっぽく確認すると、「私に依頼されても困ります。私、キャスティングマネジャーじゃないので」と苦笑した。

また大吉は「内村さん優しいから、いろんなタレントさんが近寄れば近寄るほど『LIFE！』とか『イッテQ！』とか出られるんじゃないかって」と一方的に想像。続けて博多華丸が「『笑神様』なら何とかなりますか？」とボケると、内村は「バシバシ他局の番組言うね。バシバシ言う」と笑った。

さらに大吉が「この後、我々（華丸と）2人だけでお酒を呑む仕事があるんですけど」とコンビで出演するBS朝日「家呑み華大」に言及すると、内村は「この後あれなんだ。BSのあれだ！あれ面白いよね。俺、南原と絶対できない」と相方南原清隆に触れつつコメント。民放番組の話題が連発し、大吉は「すいません。他局の話が出まして」とおわびして笑いを誘った。