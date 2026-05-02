嫁の「お義母さん、手伝いましょうか？」を断り続けた私──ある日、親せきたちの前で困惑してしまう

筆者の話です。

帰省した息子夫婦との時間で、よかれと思って続けていたことがありました。

ある出来事をきっかけに、その気遣いの意味に気づくことになります。

座ってていい

「いいから座っていて」

息子夫婦が帰省したとき、私はいつもそう声をかけて、お嫁さんを台所に立たせないようにしていました。

せっかく来てくれているのだから、ゆっくりしてほしい。

そんな思いから、そうするのが当たり前になっていました。

「手伝いましょうか」と言われても、「大丈夫だから」と笑って断る。

気を遣ってくれているだけだろうと思い、そのままひとりで食事の準備や後片付けを進めていました。

積み重なる距離

湯気の立つ鍋を見ながら盛りつけをし、食べ終わったあとはシンクにたまる食器を順に洗っていきます。

台所に立つのはいつも私だけで、その光景がいつの間にか当たり前になっていました。

お嫁さんはそのたびに「手伝いましょうか」と声をかけてくれていましたが「大丈夫だから」と言って、私はまた手を動かしました。

そのやり取りを、何度も繰り返していたのです。