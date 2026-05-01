【漢字クイズ】「雲呑」はなんて読む？そのままでもラーメンに入れてもおいしい！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「雲呑」はなんて読む？
「雲呑」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、つるっとした食感の食べ物です！
いったい、「雲呑」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ワンタン」でした！
雲呑とは、小麦粉で作った皮に、豚肉やネギを混ぜた餡を包んでゆでた料理のことで、主にスープに入れたり、揚げたりして食べられています。
ちなみに、皮をこねるときに「かんすい」と呼ばれるアルカリ性の水を使うことで、餃子や焼売とは違う、独特のつるんとした食感になるそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『精選版 日本国語大辞典』
・『百科事典マイペディア』（平凡社）
ライター Ray WEB編集部