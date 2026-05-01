330円でちゃんとシャレるー！【LAKOLE】春夏のまとめ髪に使いたい♡「ヘアクリップ」

25℃を超える半袖日和も増えてきたこの頃。服装はもちろん、髪型もスッキリさせたいところ。そんな時にはまとめ髪向けのヘアクリップが欠かせません。【LAKOLE（ラコレ）】から登場したアイテムの中から選べば、出費を抑えて簡単に季節のトレンドを楽しめそう。今回ご紹介するのはオール330円なので、色違いや柄違いで複数買いするのもオススメです。

大人可愛い繊細チェック

【LAKOLE】「ギンガムチェックバンスクリップ」各\330（税込）

少女のワンピースを思わせるような、ノスタルジックで親しみやすいギンガムチェック柄のクリップ。繊細な素材感のおかげで、カジュアルに偏りすぎず大人っぽい雰囲気も演出できそう。爽やかなベージュとブルーのほか、今季チェック柄のなかで注目度の高いブラックのバリエーションもあります。

こなれた変形ハートモチーフ

【LAKOLE】「カーブハートヘアクリップ」\330（税込）

ガーリーな印象を与えるハートモチーフを大人っぽく取り入れられるヘアクリップ。ゆるくカーブのついたフォルムは頭の丸みに沿ってフィットしやすいのが嬉しいポイントです。暑い日のカジュアルな着こなしに、愛らしいポイントとして投入するのも良さそう。

リッチなべっ甲風カラー

【LAKOLE】「クロスラインバンスクリップ」\330（税込）

ブラウンの濃淡が印象的なクリップは、べっ甲のようにリッチな表情が魅力です。ぼかしたような透け感は、カラーの重さを和らげて春夏コーデにも自然と馴染みそう。中心でクロスするラインがもたらすのは、リズムとさりげない立体感。5.8 × 10.5cmとコンパクトなサイズでハーフアップにもちょうどいいサイズです。

いつでも頼れるメタル素材

【LAKOLE】「カーブメタルバンスクリップ」各\330（税込）

どんなコーデにも合うデザインを求めているなら、メタルタイプを選ぶのが良さそう。曲線美が光る貝殻のようなフォルムから、夏らしさも感じられそうです。光沢が強すぎると高級感を損いやすいけれど、絶妙な加減で日差しをキラッと反射してくれそう。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定も保有のキャリアを生かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。