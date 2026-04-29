パンサー尾形、49歳誕生日に尾形軍団や子供たち総勢20人超サプライズ
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘が４月27日に49歳の誕生日を迎え、妻・あいさんが同日、自身のオフィシャルブログを連続更新。家族や“尾形軍団”ら仲間たちに よるサプライズの様子を公開し、反響を呼んでいる。
あいさんのブログは、８歳の娘・さくらちゃんや愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いなどを笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、あいさんは「パパ今日誕生日だ！！！！」と題してブログを更新、「今日は、これからパパと子育て応援チャンネルのYouTube撮影です！！」と明かすとともに、「今日４月27日 パパ誕生日だ！」と報告。「ついに40代ラストイヤー！！！！！！49歳！！！」と節目の年齢を迎えたことを喜んだ。
さらに「凄いね！パワフルだね！こんなにうごける49歳最高だね！」と変わらぬパワフルさを称賛し、「来年50歳！？パパが？？びっくりだよ！！！」と驚きをつづりつつ、「とにかく49歳もパワフルにわんぱくにいつまでも少年で！！身体には気をつけて好きな事全力でやり続けて欲しいです！！！」と愛情たっぷりに呼びかけ。いつも本当にサンキューーー！！」と感謝の言葉を送った。
その後、「サプライズケーキ！！！」と題したブログでは、YouTube撮影中にバースデーケーキが登場したことを明かし、「パパ大喜び！嬉しそうー！！笑」とフルーツが彩られた華やかなケーキに“尾形さんお誕生日おめでとうございます”のメッセージが添えられたバースデーケーキの写真や、あいさんと寄り添いながらバースデーケーキを持つ笑顔溢れる夫婦ショットを公開。
さらに「パパサプライズ！！」では、「総勢20名以上！」と大人数でのサプライズパーティーが開催されたことを報告。娘と子供たちが並んでピザを食べる様子などとともに「毎年恒例のイベント！！！！」とつづった。
また、「軍団さんからのプレゼント！！」と題したブログでは、“尾形軍団”からパキラの観葉植物が贈られたことを紹介し、「パパ、めちゃくちゃ喜んでる！！」と贈られたプレゼントを持って満面の笑みを見せる尾形の姿も公開。
最後に「皆さん本当にありがとうございます！！！！」「子供たちも一緒に！！！！！！」と感謝を述べ、芸人仲間や子どもたちとともに撮影した集合ショットとともに、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「おめでとうございます〜！！」「49歳なんて信じられないくらい若くてイケメン」「良い意味で‼︎永遠の若手の尾形さん」「何時もパワー全開で楽しませていただいてますよ」「いつまでもお元気で、みんなを笑わせてください」「TVでいつも笑いをサンキュー」といった祝福の声が寄せられている。
あいさんのブログは、８歳の娘・さくらちゃんや愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いなどを笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
さらに「凄いね！パワフルだね！こんなにうごける49歳最高だね！」と変わらぬパワフルさを称賛し、「来年50歳！？パパが？？びっくりだよ！！！」と驚きをつづりつつ、「とにかく49歳もパワフルにわんぱくにいつまでも少年で！！身体には気をつけて好きな事全力でやり続けて欲しいです！！！」と愛情たっぷりに呼びかけ。いつも本当にサンキューーー！！」と感謝の言葉を送った。
その後、「サプライズケーキ！！！」と題したブログでは、YouTube撮影中にバースデーケーキが登場したことを明かし、「パパ大喜び！嬉しそうー！！笑」とフルーツが彩られた華やかなケーキに“尾形さんお誕生日おめでとうございます”のメッセージが添えられたバースデーケーキの写真や、あいさんと寄り添いながらバースデーケーキを持つ笑顔溢れる夫婦ショットを公開。
さらに「パパサプライズ！！」では、「総勢20名以上！」と大人数でのサプライズパーティーが開催されたことを報告。娘と子供たちが並んでピザを食べる様子などとともに「毎年恒例のイベント！！！！」とつづった。
また、「軍団さんからのプレゼント！！」と題したブログでは、“尾形軍団”からパキラの観葉植物が贈られたことを紹介し、「パパ、めちゃくちゃ喜んでる！！」と贈られたプレゼントを持って満面の笑みを見せる尾形の姿も公開。
最後に「皆さん本当にありがとうございます！！！！」「子供たちも一緒に！！！！！！」と感謝を述べ、芸人仲間や子どもたちとともに撮影した集合ショットとともに、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「おめでとうございます〜！！」「49歳なんて信じられないくらい若くてイケメン」「良い意味で‼︎永遠の若手の尾形さん」「何時もパワー全開で楽しませていただいてますよ」「いつまでもお元気で、みんなを笑わせてください」「TVでいつも笑いをサンキュー」といった祝福の声が寄せられている。