「ちいかわベーカリー」オリジナル3D動画が登場！ ちいかわたちが一生懸命パンを焼く
東京・原宿にある東急プラザ表参道「オモカド」内の『ちいかわ』のパン屋「ちいかわベーカリー」のオリジナル3D動画が、5月1日（金）から「ちいかわベーカリー」店内で公開される。
【写真】ピンクを基調としたデザインがかわいい「ちいかわベーカリー」店内の様子
■期間限定でほか2ヵ所でも放映
今回「ちいかわベーカリー」で一生懸命パンを焼いているちいかわたちの姿が覗き見できるオリジナル動画が、「ちいかわベーカリー」の店舗内で公開されることが決定。
それに伴い、4月28日（火）から5月3日（日）まで、東急プラザ表参道「オモカド」のエントランス上部の巨大ビジョンで、10時00分〜30秒の動画を毎時2回の放映。
「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」を展開しているラフォーレ原宿エントランス前に設置された巨大ビジョンでも、10時00分〜15秒の動画を毎時10回の放映する。
なお、フル動画は「ちいかわベーカリー」店内のみでの公開となる。
【写真】ピンクを基調としたデザインがかわいい「ちいかわベーカリー」店内の様子
■期間限定でほか2ヵ所でも放映
今回「ちいかわベーカリー」で一生懸命パンを焼いているちいかわたちの姿が覗き見できるオリジナル動画が、「ちいかわベーカリー」の店舗内で公開されることが決定。
それに伴い、4月28日（火）から5月3日（日）まで、東急プラザ表参道「オモカド」のエントランス上部の巨大ビジョンで、10時00分〜30秒の動画を毎時2回の放映。
「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」を展開しているラフォーレ原宿エントランス前に設置された巨大ビジョンでも、10時00分〜15秒の動画を毎時10回の放映する。
なお、フル動画は「ちいかわベーカリー」店内のみでの公開となる。