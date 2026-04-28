ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）のハンバーガーチェーン「バーガーキング」が、スポンサー契約を締結した日本相撲協会（東京都墨田区）とのコラボ新商品「二代目BABY BODY BURGER（ベビー・ボディー・バーガー）」を5月1日から期間限定で販売します。

【衝撃】インパクト大 チーズ8枚の“横綱級”超大型バーガーをもっと見る！ ステッカーデザインもチェック！

新商品は、直火焼き100％ビーフパティ5枚、スモーキーベーコン4枚、チェダーチーズ8枚、味のアクセントとなるピクルス、フレッシュなオニオンを加え、ケチャップとマスタードで仕上げた一品。総カロリー1856キロカロリー、総重量661グラムという日本相撲協会公認の“横綱級”の超大型チーズバーガーです。

“初代”は2025年7月11日に発売され、ビーフパティ5枚、ベーコン4枚、チェダーチーズスライス4枚、ピクルス、レタス、トマトがサンドされた一品で、“圧倒的なボリューム”がSNSでも話題になりました。

価格は単品が2890円（以下、税込み）、フレンチフライ（S）とドリンク（M）とのセットが3190円です。1個購入するごとに、オリジナルステッカー1枚がもらえます。