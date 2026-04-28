ニコラス・ケイジがテレビシリーズ初主演を務めるPrime Original『スパイダー・ノワール』が、2026年5月27日（水）よりPrime Videoで独占配信されることが決定した。あわせて、日本版本予告、キービジュアル、場面写真25点も一挙に届けられた。マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」を原作に、フィルム・ノワールの世界観とヒーロー・ドラマを掛け合わせた注目作だ。

本作の大きな特徴のひとつは、視聴者が「本格的なモノクロ版」と「リアルなカラー版」の2種類から選んで観られることだろう。1930年代ニューヨークという舞台設定とも相まって、同じ作品を異なる質感で味わえるという、新たな視聴体験が用意されている。

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物語の主人公は、ベテランながら不運に見舞われている私立探偵ベン・ライリー。ニコラス・ケイジが演じるこの男は、かつて“スパイダー”の名で知られた若きスーパーヒーローだった。かつてはエネルギーに満ち、ニューヨークの街を駆け巡りながら悪と戦っていたものの、次第にヒーローとしての活動は重荷となり、疲弊し、その輝きも色あせていく。そこへ個人的な悲劇が重なり、ついには仮面を脱ぎ捨てる。しかし、常識を超えた重大事件と、ある特別な女性の存在が、この不遇の私立探偵を再び“ただの男”ではいさせなくなる。

主要人物たちを見てみよう。逆境のなかで成功を目指す情熱的なジャーナリスト、ジョー・“ロビー”・ロバートソン。ニューヨーク有数のナイトクラブで人気を集める看板スター、キャット・ハーディ。聡明で行動力があり、ベンを支える秘書ジャネット・ルイス。さらに、キャットのボディガードであるフリント・マルコ／サンドマン、スラム街フーバービルで成り上がりを狙うロニー・リンカーン／トゥームストーン、そして約20年にわたってニューヨークを支配してきたマフィアのボス、フィン・“シルバーメイン”・バーンまで、ノワールらしい影をまとった人物たちが揃う。

キャストはニコラス・ケイジに加え、『FARGO／ファーゴ』のラモーン・モリス、『バビロン』のリー・ジュン・リー、『ハンティング・ワイブス』のカレン・ロドリゲス、『アイリッシュマン』のジャック・ヒューストン、『イニシェリン島の精霊』のブレンダン・グリーソンらが出演。フィルム・ノワールの湿った空気と、コミック原作の異世界感を両立させられそうな顔ぶれである。

制作はソニー・ピクチャーズ テレビジョン。最初の2エピソードの監督と製作総指揮を、『Fleabag フリーバッグ』でエミー賞を受賞したハリー・ブラッドビアが務める。共同ショーランナーはオーレン・ウジエルとスティーヴ・ライトフット。さらに『スパイダーマン：スパイダーバース』でアカデミー賞を受賞したフィル・ロード、クリストファー・ミラー、エイミー・パスカルらも開発・製作総指揮に名を連ねており、スパイダーマン作品としてもかなり信頼できる布陣だ。

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『スパイダー・ノワール』は2026年5月27日（水）よりPrime Videoにて独占配信開始。全8話・一挙配信。