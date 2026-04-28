打率.382、出塁率.447、長打率.764と圧倒的な内容

最強打者として君臨している。佐藤輝明内野手は26日、甲子園で行われた広島戦で決勝の6号ソロを放った。シーズン序盤はなかなか一発が出なかったが、気づけば本塁打数はセ・リーグ2位タイ。何より“リーグ11冠”と打撃のクオリティは図抜けており、ファンも称賛を惜しまない。

昨季40本塁打＆102打点で2冠王になったMVPだが、今季は開幕からアーチだけが生まれなかった。しかし、開幕10試合目、7日のヤクルト戦で待望の1号を放つと波に乗った。26日には栗林の高めを一閃。高弾道の6号ソロを放ち、チームを勝利に導いた。

6本塁打はリーグ2位だが、打率.382と23打点は堂々のトップ。さらに、34安打、二塁打（12本）、三塁打（2本）、68塁打、22得点、犠飛（2）、出塁率.447、長打率.764、OPS1.211もリーグ1位。驚異の“リーグ11冠”となっている。

阪神を支えるスラッガーにファンも脱帽。「今年のサトテルは雰囲気が今までとは全く違う」「このまま行けばバケモンみたいな選手になりそう」「化け物すぎ」「3冠王と連覇を果たして気持ちよく海を渡ってください」「メジャー行け」「球界最強バッターになっている怪物」「毎週メジャー行けと言われる男」などと喝采を送っている。（Full-Count編集部）