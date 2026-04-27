クレオパトラがモチーフの「宝石シャンプー」で“女王級ツヤ髪”を実感！クレオズボーテより、山田優も注目の新フレグランスが発売
Boldiesが展開するヘアケアブランド「Cleo’s Beaute(クレオズボーテ※)」は、2026年4月22日に「クレオズボーテ リブランディング・新製品発表会」を開催。本発表会では、リブランディングや新製品戦略のほか、開発者より“最新の毛髪科学に基づく商品開発”に関する説明も実施。さらに、同ブランドを愛用しているというモデルの山田優さんを招いての特別トークセッションも行われ、山田さんが取り組んでいる美容法やライフスタイルに関するエピソードなどが語られた。
【写真】“宝石の原石”から着想を得た新ボトルデザインのシャンプー＆トリートメント
(※Beauteの最後「e」は正しくはアクサン・テギュ)
■サロン級の仕上がりを意識した「宝石シャンプー」を開発
クレオズボーテは、歴史上の美の象徴である“クレオパトラ”をモチーフに「美しい髪は、私を強くする」という発想のもと、2022年4月に誕生したヘアケアブランド。まずは、Boldies代表取締役の中田千尋さんより、リブランディングを行うことになった背景が語られた。
【中田千尋】クレオズボーテは2022年4月の誕生以来、多くのリピーターのお客様に支えられ、ブランド累計販売数は100万個(2026年3月現在)を突破いたしました。私たちは、定期購入を通じてお客様一人ひとりと深くつながることで、日々多くの貴重なフィードバックをいただいております。今回のリニューアルは、まさにそのユーザーボイスを原動力とした真の進化です。「成分をさらにパワーアップしてほしい」「新しい香りを選びたい」といった、愛用者だからこそ感じる切実な願いに向き合い、独自の毛髪科学に基づいた処方の刷新とブランド体験の向上を実現しました。「美しい髪は、私を強くする」というブランド理念をさらに深化させ、お客様と共に歩み続けるブランドとして、本日この場で、新ステートメントとブランドムービーを公開いたします。
中田さんによると、今回のリブランディングでは上記の理念を「外見を磨くことは、内なる自信を育むことである」という想いからさらに深化させ、プロダクトも一から見直すことにしたそうで、内面の知性が外見の品格として溢れ出る「クレオパトラの美しさ」に着目。そこから着想を得て、光を思いのままに操り、内側から溢れるツヤを美髪の要素として定義。この“内側からの輝き”を再現するべく、独自の毛髪科学と知見を注ぎ込んだ結果、ケラチンの形状と大きさを重視するようになり、髪の内側と外側の双方にアプローチする日本初処方の実現にいたったという。
その具体的な内容は、希少な水鳥由来ケラチン(ツヤ付与成分)を含む5種の多層ブレンドケラチン(※1)とペプチド、ナノカプセル化したセラミド5種(※2)、アミノ酸20種(※3)、さらにクレオパトラから着想を得たという自然由来成分12種(※4)と厳選した補修成分が、髪を内外から補修する……といったもので、これにより完成した新製品は、理想的なツヤの黄金比(※5)を追求した、まさに“女王級のツヤを叶える宝石シャンプー”とのこと。
※1＝5種のケラチン：加水分解ケラチン羊毛由来2種、水鳥由来、黒羊毛、ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛) ※すべてツヤ付与成分
※2＝5種のセラミド：セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP、セラミドEOP ※すべて保湿成分
※3＝20種のアミノ酸：ベタイン、タウリン、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ロイシン、フェニルアラニン、チロシン、アルギニン、グルタミン酸、アスパラギン酸Na、ヒスチジンHCI、リシンHCI、アラントイン、イノシン酸2Na、グアニル酸2Na ※すべて保湿成分
※4＝12種：サーマスサーモフィルス、エクトイン、アロエ、シアバター、ハチミツ、白金、ホホバ、モリンガ、ブラッククミン、ローヤルゼリー、セージ、ゴマ
※5＝ツヤの黄金比：光が最も美しく反射する構造バランスを自社で定義
そんな新製品の詳細について、Boldies クレオズボーテ商品開発責任者の柴田直子さんは「処方、ボトルデザイン、香りのすべてにおいて、創業以来大切にしてきた『髪を本質から補修し、内側から自信を育む』という思想をより高い次元で体現するべく、5つのリニューアルを行いました」とコメント。ここで説明されたリニューアル要素の詳細は以下の通り。
■1：光のメカニズムに着目した日本初の「網羅的・高密度アプローチ」
クレオズボーテは、ツヤの正体を「光の正反射」と定義。希少な水鳥由来ケラチンを含む、形状・サイズの異なる5種のケラチンと1種のペプチド、計6種を多層にブレンドした日本初処方が、髪の内外両面から緻密にアプローチ。ダメージによって空洞化した髪内部の隙間を内側から満たし、内側に「ツヤの土台」を形成。単なる表面のコーティングに留まらず、髪そのものが宝石のように美しく光を反射する、独自の「3Dリフレクション設計(※6)」へと進化を遂げている。クレオズボーテのシャンプーとトリートメントを継続することで、まるでサロン帰りの「なかまで整った理想のツヤ」を宿し、揺るぎない美しさへと髪を導く。
※6＝3Dリフレクション設計：髪の内部から表面まで、隙なく一貫して補修する独自構造のこと。これにより、どの角度から見ても立体的なツヤを放ち、ユーザーが欲する「自信に満ちた毎日」へと導いてくれるという。
■2：シャンプーによる「内部充填」× トリートメントによる「外部ラッピング」
独自の3Dリフレクション処方により、シャンプーによる「内部充填」とトリートメントによる「外部ラッピング」の役割を徹底。この緻密な連携で光が正反射し、誰もが振り返る“女王級のツヤ髪”へと導くという。表面をコーティングするだけの一時的なケアとは異なり、髪の構造を“再構築”する設計。洗うたびに毛先までストンと落ち着き、指の間を滑り落ちるシルクのような質感に仕上がる効果が期待できる…とのことで、シャンプーとトリートメント、それぞれの特徴も続けて解説する。
シャンプー：内側からの補修でツヤを「宿す」
ダメージによってスカスカになった髪の空洞に、ハリのある「コイル状」としなやかな「シート状」、形状の異なる2種のケラチンが入り込み、複雑に絡み合って内部を満たす。さらに、髪の約1/1000サイズに極小カプセル化された5種のセラミドと、20種のアミノ酸が毛髪内部まで補修。大きさも形も異なる成分がパズルのように隙間を埋めることで、髪の内部密度を高め「ツヤの土台」となる。
トリートメント：外側から整え、光を「操る」
シャンプーで満たした潤いを逃さないよう、2種のケラチンとペプチド・ベタインが外側から機能。マイナスに帯電したダメージ部分へ磁石のように吸着する「プラスイオンケラチン」が集中補修し、「高分子ケラチン」が髪表面を広く覆って保護膜を形成。ペプチドが表面の凹凸をなめらかに整え、潤いを閉じ込めながら、光を美しく正反射させるツヤ髪を作り出す。
■3：“宝石の原石”から着想を得た新ボトルデザイン
内面の輝きが溢れ出す様子を、あえていびつさと鋭角を残したカッティングで表現。使うたびに美しさが磨かれる高揚感を提供する。また、ボトルの見分けやすさや詰め替えやすさなど、ユーザーから寄せられた声をもとに、利便性も追求したボトルデザインになっている。
■4：待望の新フレグランス「ゼラニウム＆ジャスミン」
既存の2種に加え、ユーザーの要望が多かったフローラル系の香り「ゼラニウム＆ジャスミン」が新たに登場。これに合わせ、既存の香りも名称を刷新し、全3種のラインナップで新たに展開していく。
ゼラニウム＆ジャスミンの香り
華やかさと深みが重なる贅沢なオリエンタルガーデン。ユーザーからのリクエストで誕生したフローラル系の香り。ジャスミンの高貴さとゼラニウムの優美さが調和した、要注目の新商品となっている。
イランイラン＆カンファーウッドの香り(旧エキゾチックウッディ)
濃密な余韻が深く刻まれる上質なオリエンタルウッディ。エキゾチックな花々とスパイシーな木の香りが織りなす、洗練された大人の香りが特徴的な人気商品。
サンダルウッド＆バニラの香り(旧ミスティックウッディ)
甘さの奥に秘めた気高さが香るオリエンタルムスク。ユーカリとアニスのアクセントにクリーミーなバニラと神聖なサンダルウッドが溶け合い、優雅で落ち着いた雰囲気を演出。
■5：クレオパトラゆかりの美容成分を大幅増強
過酷な環境下でも美しさを保った女王の姿に着想を得て、天然由来の「クレオパトラ成分」を従来の8種から12種へと増強。外的ダメージから髪を保護する成分や保水成分が、芯から輝くツヤ髪を支える。
そうして発表会の後半には、スペシャルゲストとして山田優さんがステージに登壇。Boldies代表取締役の中田さんとは以前から交流があり、クレオズボーテとのコラボ商品も展開している山田さんだが、もともとヘアケアには無頓着で、風呂上がりに髪の毛を乾かさず、濡れたままで寝てしまうこともしょっちゅうだったという。
だが、同ブランドの商品を使うようになってからは、そのあたりにも気を付けるようになったそうで、「もともと髪の毛が強かったので、すごく雑に扱っていたんですけど、いろいろお話をうかがって、もっと大事にしなきゃいけないな……ということに気づいて。実際に教えてもらったとおりにしたところ、髪質がどんどんよくなってきたんです。それ以来、毎日ちゃんとケアするようにしています」とコメント。
また最近は、ヘアケアの時間を有効活用する方法も見つけたそう。
【山田優】たとえば、ヘアケアをしている間にパックも一緒にしてみたり、マッサージをして体もほぐしてみたり。いまはNetflixを観ながら、ゆっくり時間をかけて髪の毛をケアすることが自分の中のトレンドです。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(※Beauteの最後「e」は正しくはアクサン・テギュ)
■サロン級の仕上がりを意識した「宝石シャンプー」を開発
クレオズボーテは、歴史上の美の象徴である“クレオパトラ”をモチーフに「美しい髪は、私を強くする」という発想のもと、2022年4月に誕生したヘアケアブランド。まずは、Boldies代表取締役の中田千尋さんより、リブランディングを行うことになった背景が語られた。
【中田千尋】クレオズボーテは2022年4月の誕生以来、多くのリピーターのお客様に支えられ、ブランド累計販売数は100万個(2026年3月現在)を突破いたしました。私たちは、定期購入を通じてお客様一人ひとりと深くつながることで、日々多くの貴重なフィードバックをいただいております。今回のリニューアルは、まさにそのユーザーボイスを原動力とした真の進化です。「成分をさらにパワーアップしてほしい」「新しい香りを選びたい」といった、愛用者だからこそ感じる切実な願いに向き合い、独自の毛髪科学に基づいた処方の刷新とブランド体験の向上を実現しました。「美しい髪は、私を強くする」というブランド理念をさらに深化させ、お客様と共に歩み続けるブランドとして、本日この場で、新ステートメントとブランドムービーを公開いたします。
中田さんによると、今回のリブランディングでは上記の理念を「外見を磨くことは、内なる自信を育むことである」という想いからさらに深化させ、プロダクトも一から見直すことにしたそうで、内面の知性が外見の品格として溢れ出る「クレオパトラの美しさ」に着目。そこから着想を得て、光を思いのままに操り、内側から溢れるツヤを美髪の要素として定義。この“内側からの輝き”を再現するべく、独自の毛髪科学と知見を注ぎ込んだ結果、ケラチンの形状と大きさを重視するようになり、髪の内側と外側の双方にアプローチする日本初処方の実現にいたったという。
その具体的な内容は、希少な水鳥由来ケラチン(ツヤ付与成分)を含む5種の多層ブレンドケラチン(※1)とペプチド、ナノカプセル化したセラミド5種(※2)、アミノ酸20種(※3)、さらにクレオパトラから着想を得たという自然由来成分12種(※4)と厳選した補修成分が、髪を内外から補修する……といったもので、これにより完成した新製品は、理想的なツヤの黄金比(※5)を追求した、まさに“女王級のツヤを叶える宝石シャンプー”とのこと。
※1＝5種のケラチン：加水分解ケラチン羊毛由来2種、水鳥由来、黒羊毛、ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛) ※すべてツヤ付与成分
※2＝5種のセラミド：セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP、セラミドEOP ※すべて保湿成分
※3＝20種のアミノ酸：ベタイン、タウリン、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ロイシン、フェニルアラニン、チロシン、アルギニン、グルタミン酸、アスパラギン酸Na、ヒスチジンHCI、リシンHCI、アラントイン、イノシン酸2Na、グアニル酸2Na ※すべて保湿成分
※4＝12種：サーマスサーモフィルス、エクトイン、アロエ、シアバター、ハチミツ、白金、ホホバ、モリンガ、ブラッククミン、ローヤルゼリー、セージ、ゴマ
※5＝ツヤの黄金比：光が最も美しく反射する構造バランスを自社で定義
そんな新製品の詳細について、Boldies クレオズボーテ商品開発責任者の柴田直子さんは「処方、ボトルデザイン、香りのすべてにおいて、創業以来大切にしてきた『髪を本質から補修し、内側から自信を育む』という思想をより高い次元で体現するべく、5つのリニューアルを行いました」とコメント。ここで説明されたリニューアル要素の詳細は以下の通り。
■1：光のメカニズムに着目した日本初の「網羅的・高密度アプローチ」
クレオズボーテは、ツヤの正体を「光の正反射」と定義。希少な水鳥由来ケラチンを含む、形状・サイズの異なる5種のケラチンと1種のペプチド、計6種を多層にブレンドした日本初処方が、髪の内外両面から緻密にアプローチ。ダメージによって空洞化した髪内部の隙間を内側から満たし、内側に「ツヤの土台」を形成。単なる表面のコーティングに留まらず、髪そのものが宝石のように美しく光を反射する、独自の「3Dリフレクション設計(※6)」へと進化を遂げている。クレオズボーテのシャンプーとトリートメントを継続することで、まるでサロン帰りの「なかまで整った理想のツヤ」を宿し、揺るぎない美しさへと髪を導く。
※6＝3Dリフレクション設計：髪の内部から表面まで、隙なく一貫して補修する独自構造のこと。これにより、どの角度から見ても立体的なツヤを放ち、ユーザーが欲する「自信に満ちた毎日」へと導いてくれるという。
■2：シャンプーによる「内部充填」× トリートメントによる「外部ラッピング」
独自の3Dリフレクション処方により、シャンプーによる「内部充填」とトリートメントによる「外部ラッピング」の役割を徹底。この緻密な連携で光が正反射し、誰もが振り返る“女王級のツヤ髪”へと導くという。表面をコーティングするだけの一時的なケアとは異なり、髪の構造を“再構築”する設計。洗うたびに毛先までストンと落ち着き、指の間を滑り落ちるシルクのような質感に仕上がる効果が期待できる…とのことで、シャンプーとトリートメント、それぞれの特徴も続けて解説する。
シャンプー：内側からの補修でツヤを「宿す」
ダメージによってスカスカになった髪の空洞に、ハリのある「コイル状」としなやかな「シート状」、形状の異なる2種のケラチンが入り込み、複雑に絡み合って内部を満たす。さらに、髪の約1/1000サイズに極小カプセル化された5種のセラミドと、20種のアミノ酸が毛髪内部まで補修。大きさも形も異なる成分がパズルのように隙間を埋めることで、髪の内部密度を高め「ツヤの土台」となる。
トリートメント：外側から整え、光を「操る」
シャンプーで満たした潤いを逃さないよう、2種のケラチンとペプチド・ベタインが外側から機能。マイナスに帯電したダメージ部分へ磁石のように吸着する「プラスイオンケラチン」が集中補修し、「高分子ケラチン」が髪表面を広く覆って保護膜を形成。ペプチドが表面の凹凸をなめらかに整え、潤いを閉じ込めながら、光を美しく正反射させるツヤ髪を作り出す。
■3：“宝石の原石”から着想を得た新ボトルデザイン
内面の輝きが溢れ出す様子を、あえていびつさと鋭角を残したカッティングで表現。使うたびに美しさが磨かれる高揚感を提供する。また、ボトルの見分けやすさや詰め替えやすさなど、ユーザーから寄せられた声をもとに、利便性も追求したボトルデザインになっている。
■4：待望の新フレグランス「ゼラニウム＆ジャスミン」
既存の2種に加え、ユーザーの要望が多かったフローラル系の香り「ゼラニウム＆ジャスミン」が新たに登場。これに合わせ、既存の香りも名称を刷新し、全3種のラインナップで新たに展開していく。
ゼラニウム＆ジャスミンの香り
華やかさと深みが重なる贅沢なオリエンタルガーデン。ユーザーからのリクエストで誕生したフローラル系の香り。ジャスミンの高貴さとゼラニウムの優美さが調和した、要注目の新商品となっている。
イランイラン＆カンファーウッドの香り(旧エキゾチックウッディ)
濃密な余韻が深く刻まれる上質なオリエンタルウッディ。エキゾチックな花々とスパイシーな木の香りが織りなす、洗練された大人の香りが特徴的な人気商品。
サンダルウッド＆バニラの香り(旧ミスティックウッディ)
甘さの奥に秘めた気高さが香るオリエンタルムスク。ユーカリとアニスのアクセントにクリーミーなバニラと神聖なサンダルウッドが溶け合い、優雅で落ち着いた雰囲気を演出。
■5：クレオパトラゆかりの美容成分を大幅増強
過酷な環境下でも美しさを保った女王の姿に着想を得て、天然由来の「クレオパトラ成分」を従来の8種から12種へと増強。外的ダメージから髪を保護する成分や保水成分が、芯から輝くツヤ髪を支える。
そうして発表会の後半には、スペシャルゲストとして山田優さんがステージに登壇。Boldies代表取締役の中田さんとは以前から交流があり、クレオズボーテとのコラボ商品も展開している山田さんだが、もともとヘアケアには無頓着で、風呂上がりに髪の毛を乾かさず、濡れたままで寝てしまうこともしょっちゅうだったという。
だが、同ブランドの商品を使うようになってからは、そのあたりにも気を付けるようになったそうで、「もともと髪の毛が強かったので、すごく雑に扱っていたんですけど、いろいろお話をうかがって、もっと大事にしなきゃいけないな……ということに気づいて。実際に教えてもらったとおりにしたところ、髪質がどんどんよくなってきたんです。それ以来、毎日ちゃんとケアするようにしています」とコメント。
また最近は、ヘアケアの時間を有効活用する方法も見つけたそう。
【山田優】たとえば、ヘアケアをしている間にパックも一緒にしてみたり、マッサージをして体もほぐしてみたり。いまはNetflixを観ながら、ゆっくり時間をかけて髪の毛をケアすることが自分の中のトレンドです。
取材・文＝ソムタム田井
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